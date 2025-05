Kristoffer Sagli åpnet sesongen med et brak da han vant 1500 meteren under KM i Trondheim søndag. Tiden 3.38,60 var en forbedring av personlig rekord med hele 4,5 sekunder, og det ble høyt tempo allerede fra start.

- Løpet gikk nok litt over forventning. Jeg kjente at sub 3.40 skulle være mulig, men ikke såpass godt under, forteller Sagli til Kondis.

Tempoet ble satt tidlig av hare Sigurd Tveit, og passeringene ved 800 og 1000 meter var på henholdsvis 1.54 og 2.23.

- Ideelt sett kunne jeg tenkt meg at farten hadde vært jevn til 3.37-tallet. Da tror jeg det hadde vært mulig å få til. Sisterunden gikk vel på rundt 60 sekunder, og jeg hadde nok hatt mer krutt på den med en åpning rundt 2.26, sier Sagli.

God vintertrening gir optimisme

Sagli har hatt en solid vinter med høy kontinuitet i treningen. For halvannen uke siden kom han hjem fra et fem uker langt høydeopphold i Sierra Nevada.

- Kroppen har vært veldig bra frem til nå. Jeg har blitt mye sterkere kondisjonsmessig, og vi har bare hatt én hard baneøkt så langt. Jeg ser for meg at jeg skal videre ned på 3.30-tallet.

Neste på planen for Sagli er løp i Brussel 25. mai, Jessheim Elite 6. juni og forstevnet på Bislett Games. Etter det venter en ny treningsleir i St. Moritz sammen med treningskompisen Vegard Warnes, i oppkjøringen mot NM.

Ungt og sterkt felt

På plassen bak Sagli fulgte Håkon Moe Berg, som tok andreplassen med 3.41,72. På tredjeplass kom Mikkel Blikstad Thomassen med 3.45,34. Flere andre løpere noterte seg også for personlige bestenoteringer:

Jesper Andreas Matsson Lundin - 3.55,29 (PB)

Ole Sivert Røyrhus - 3.56,22 (PB)

Endre Berg Leiren - 3.57,26 (PB)

Det lover godt for en spennende norsk mellomdistansesesong.

EM og NM i sikte

Med en så sterk åpning er ambisjonene naturligvis høye for resten av sesongen.

- Målet for sesongen er enkelt: så nært som mulig til kravet for neste års EM (1500 meter), og å bli norgesmester på 1500 meter, slår Sagli fast.

Resultater 1500 meter