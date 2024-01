Simen Østensen var best av rekordantallet 500 løpere i Budorrennet i 2020. (Foto: Stein Arne Negård)



Etter møtet i organisasjonskomitéen onsdag kveld er det klart at rennet går som planlagt, og arrangørene i Nordbygda/Løten Ski kom med følgende bekreftelse:



Alt ligger til rette for et godt skirenn på lørdag. Temperaturen på Budor på lørdag ser ut til å bli ca 14 - 15 minusgrader og med islett av sol kan det bli en riktig fin skidag. Husk riktig bekledning i forhold til temperaturen. Vel møtt!

Sesongens første seedingsrenn til både Vasaloppet og Birkebeinerrennet har også tidligere hatt visse utfordringer pga. forholdene. I 2016 måtte rennet utsettes og legges til en reservetrasé og mistet derfor en god del deltakere. I 2017 var Budorrennet tilbake til "normalen" med over 400 løpere, og så sent som i 2020 ble det notert ny rekord med 495 fullførende løpere.

I 2021 ble rennet som alle andre turrenn avlyst, og 2022-utgaven måtte utsettes i fem uker i pga. restriksjoner ift. pandemien. Det førte til at mange av de påmeldte ikke kom til start, og 286 løpere ble registeret i mål på Budor skistadion på Gryllingsætra. I fjor kom det nesten en halv meter snø den siste uka, og på renndagen ga tjukk tåke og flatt lys de 330 løperne visse utfordringer.

Fra fjorårets tåkeutsikt mot Svaen. (Foto: Stein Arne Negård)

Høyde- og temperatur-forskjeller

Budorrennet går i snilt terreng over store deler av Hedmarksvidda. Det tilbys også en halvdistanse for de som ønsker et kortere renn. Kanskje det kan være et fornuftig alternativ hvis ens personlige kuldegrense er strengere enn arrangørens? Der er viktig å ha i bakhodet at med en høydeforskjell på 275 meter vil temperaturen variere en del langs løypa som går fra 500 moh på start opp til 785 moh på Mållifjellet.

Akkurat to døgn før rennstart lørdag kl 11 er det også ganske stort sprik i prognosene mellom Yr og Storm. Tror man må yr.no blir det “behagelige” 9 minusgrader på start, mens storm.no melder -16 på det "mildeste". Her er de to værvarslene for start- og målområdet på Gryllinsætra lørdag:

Det for øvrig kan være smart å følge med på denne værtjenesten fra Netatmo Weathermap som knytter sammen en rekke private værstasjoner verden rundt. På Budor er disse i hovedsak plassert i hytteområdene oppunder Svaen, altså likt med de høyeste punktene i løypa til Budorrennet.

Deltakerøkning?

Det er pr. torsdag formiddag 330 påmeldte til lørdagens renn som dermed ser ut til fortsette den positive trenden etter pandemien. Arrangører og deltakere er imidlertid prisgitt værgudenes endelig dom. Blir det mildere enn forespeilte vil nok mange hive seg rundt og ta turen, men med ytterligere kuldesjekk blir det få etteranmeldte og mange dns-er. Her er utviklingen i antall fullførende i Budorrennet:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 170 252 268 325 404 370 387 464 121 437 487 443 495 Avlyst 286 319

Som tidligere år er det en halv elg i premie til beste kvinne og mann på heldistansen. I fjor var det Fanny Marie Møller Endresen og Ole Eirik Fuglehaug Ekrem som sikret seg noen gode middager etter henholdsvis to og to og en halv times innsats.

Premiere for langløpscupen

Nytt av året er Skiplukker'n Langløpscup Innlandet hvor Budorrennet er det første av tre renn attraktive renn i Innlandet. De øvrige er Stenfjellrunden 3. februar og Trysil Skimaraton 17. februar.

Les mer om Skiplukker'n Langløpscup Innlandet her: Ny langløpscup med tre etablerte turrenn i Innlandet i 2024

