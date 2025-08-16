Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen gikk NM-femmila og løp i eliteklassen i Holmenkollstafetten
Kjendis med Kondis
Nils Kristen Sandtrøen har siden 4. februar vært landbruks- og matminister i Støres arbeiderpartiregjering. 36-åringen fra Tynset har vært aktiv idrettsutøver innen langrenn, skiskyting og friidrett. I 2007 tok han sølv på 3000 m i G-18/19 under UM i friidrett. Etter videregående fikk han skistipend i Alaska og konkurrerte på universitetslaget i langrenn.
