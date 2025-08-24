Langhus Backyard Resized – Et annerledes løp
Lørdag 23. august gikk den aller første utgaven av Langhus Backyard Resized av stabelen. Allerede måneder i forveien var løpet utsolgt – et tydelig bevis på at konseptet treffer en nerve hos løpere. Rundt 70 deltakere fra både nærområdet og regioner som Oslo, Drammen og Østfold stilte til start.
Fellesskap fremfor resultater
Arrangørklubben Langhusløperne satte bevisst et tak på antall startplasser. Målet var ikke å bli størst, men å skape den intime, gode stemningen som backyardløp er kjent for.
– Vi ønsket å skape et løp der alle kan delta med egne mål og på egne premisser. Løpet ble utsolgt tidlig, og det viser at mange har lyst til å oppleve et arrangement med disse verdiene hvor fellesskap og mestring er i fokus, forteller Nikolaj Blegvad, leder av Langhusløperne.
I Langhus-versjonen, “Resized”, ble det løpt maksimalt sju runder, med første start kl. 10.00 og siste kl. 16.00. Dermed fikk deltakerne utfordre seg selv – uten at løpet strakk seg inn i natten.
Fra maraton til ultradistanse
For de som sto løpet helt ut, ble det totalt 46,9 kilometer – en fullverdig ultradistanse. Men det var ingen krav om å løpe alt. Noen nøyde seg med en eller to runder, andre med maratondistansen på seks runder. – Her konkurrerer du bare med deg selv, og du bestemmer selv når du har fått nok, forklarer Blegvad.
Camp, pizza og heiagjeng
Like viktig som løpingen var livet i campen utenfor speiderhuset. Her ble det delt erfaringer, heiet på medløpere og ladet opp til neste runde. Midt på dagen dukket det til og med opp pizza – et kjærkomment bidrag til stemningen.
– Det sosiale er en stor del av backyardopplevelsen. Man møter likesinnede, deler erfaringer og heier hverandre videre, legger arrangørene til.
Medaljer med lokalforankring
I tillegg til en kopp og handlenett fikk deltakerne en helt spesiell medalje: nemlig skiver av en bjørkestamme funnet i nærområdet, slipt og stempletmed løpets logo og årstall.
– På den måten fikk vi laget 70 unike medaljer. Alle løpere får med seg en bit av Langhus med hjem som et annerledes minne, og det synes vi er både symbolsk og gøy, sier Blegvad.
For en dag!
Som arrangører er vi utrolig fornøyde – både med gjennomføringen og med alle dere som møtte opp. Stemningen var god fra start til slutt, og det var smil og heiing overalt langs løypa. Akkurat sånn vi drømte om at det skulle være og med strålende tilbakemeldinger ligger alt til rette for at Langhus Backyard Resized blir en ny tradisjon.
Resultater fra dagen:
- Halvparten (50 %) av deltakerne fullførte alle 7 rundene.
- Rundt en tredjedel (ca. 31 %) stoppet mellom 3–5 runder.
- Kun 2 deltakere (3 %) stoppet etter 2 runder.