Fellesskap fremfor resultater

Arrangørklubben Langhusløperne satte bevisst et tak på antall startplasser. Målet var ikke å bli størst, men å skape den intime, gode stemningen som backyardløp er kjent for.

– Vi ønsket å skape et løp der alle kan delta med egne mål og på egne premisser. Løpet ble utsolgt tidlig, og det viser at mange har lyst til å oppleve et arrangement med disse verdiene hvor fellesskap og mestring er i fokus, forteller Nikolaj Blegvad, leder av Langhusløperne.

I Langhus-versjonen, “Resized”, ble det løpt maksimalt sju runder, med første start kl. 10.00 og siste kl. 16.00. Dermed fikk deltakerne utfordre seg selv – uten at løpet strakk seg inn i natten.

Fra maraton til ultradistanse

For de som sto løpet helt ut, ble det totalt 46,9 kilometer – en fullverdig ultradistanse. Men det var ingen krav om å løpe alt. Noen nøyde seg med en eller to runder, andre med maratondistansen på seks runder. – Her konkurrerer du bare med deg selv, og du bestemmer selv når du har fått nok, forklarer Blegvad.

Camp, pizza og heiagjeng

Like viktig som løpingen var livet i campen utenfor speiderhuset. Her ble det delt erfaringer, heiet på medløpere og ladet opp til neste runde. Midt på dagen dukket det til og med opp pizza – et kjærkomment bidrag til stemningen.

– Det sosiale er en stor del av backyardopplevelsen. Man møter likesinnede, deler erfaringer og heier hverandre videre, legger arrangørene til.