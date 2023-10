Frå Einar Orten Trovåg i Hareid IL har vi motteke følgjande rapport fra løpet som blei arrangert laurdag 21. oktober: "Det er sjeldan det er lokale vinnarar i dette løpet, men denne gongen gjekk Jan Endre Rise frå Hareid IL til topps på den solide tida 44.55, noko som faktisk også var pers for veteranen. Peter Vattøy Nygjerde frå Ulsteinvik vart nummer to på 45.54, medan Steffen Moltu frå Leikong (som mange hugsar som midtstoppar på Hødd) vart nummer tre på 48.01.

Beste kvinne vart Beate Helseth frå Ålesund på 64.04. Deltakinga var ganske svak i år, noko som både kan forklarast med fleire andre liknande arrangement denne dagen - og at ein var litt seint ute med annonseringa. Hareid IL arrangerer som vanleg også vinterkarusellen Grimstadvatnet rundt første laurdag i november, desember, januar og februar."

Beate Helseth blei beste kvinne på Snipsøyrvatnet Rundt. Foto: Einar Orten Trovåg

