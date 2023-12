- Siden jeg ikke har knær til å løpe så langt ennå, og ikke hadde lyst til å sykle 200 km i desember, så ble det ski. Det var det eneste jeg tenkte var realistisk å kunne klare, forklarer Lena om hvorfor hun ble med på Kondisløpets kilometersanking i desember.

Lena i stilren diagonal i Nordmarka 3. juledag. (Foto: Privat)

Sent men godt i gang

56-åringen fra Oslo, men kom imidlertid litt sent i gang med kilometersankingen:

- Jeg ligger vel litt dårlig an, så hvis jeg skal klare dette så blir det noen ganske lange turer på slutten, innser hun og lovpriser bevegelsesformen. Hun poengterer også at km-sankingen har hatt effekt:

- Det fine med ski er at det gir god trening uten å belaste mye, også kommer man seg ut i fin natur, begrunner hun og innrømmer samtidig at hun nok ikke hadde gått like mye eller ofte denne måneden hvis hun ikke hadde meldt seg på.

Treningen er målet

- Kondisløpet en fin mulighet til å pushe litt lengde eller dra ut litt oftere, konkluderer hun og forteller at hun egentlig ikke har noen spesifikke mål for skisesongen.

- Det er mulig jeg blir med på et par turrenn. Jeg liker å trene så det er jo et mål i seg selv. Det viktigste målet er å bli helt fri for (løpe)skader så jeg også kan løpe langt etter hvert, avslutter hun klokelig i det hun står på farten til å gjøre ord om til handling med en ny skitur i Nordmarka.

Det er overhengende fare for å møte Lena på ski, som her ved Movann i Nordmarka, på tampen av året. (Foto: Privat)