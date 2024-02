(Alle foto: Stein Arne Negård)

Ut fra start.

Damestafetten

- Det var gøy, sier Synne Strand etter å ha gått Lierbygda OL inn til seier på dagens ski-o NM-stafett på Lygna. Sisteetappe-løperen til vinnerlaget var «jaget» av Nydalens SK og Anna Ulvensøen, men klarte likevel å holde roen underveis.

- Jeg hadde heldigvis fått et solid forsprang etter at både Tilla og Maren gikk bra på de to første etappene. Når regjerende verdensmester på mellomdistanse kommer bak, er det godt å ha noen minutter å gå på.

- Jeg visste at jeg hadde minst 3 minutter ned til Anna og gikk med god kontroll underveis. Men jeg hadde ikke «verdens beste» dag fysisk, så jeg satte pris på forspranget jeg hadde ut på etappen.

Dermed ble det altså seier til Lierbygda OL og trioen Tilla Farnes Hennum, Maren Jansson Haverstad og Synne Strand på samme måte som for 5 år tilbake.

- Vi synes det er veldig moro å gå for vår moderklubb, og NM-gull er stor stas.

De vant i dag drøye tre minutter foran Nydalens SK med Helena Karlsson, Ronja Björklund og Anna Ulvensøen. Oppsal med Ane Sofie Krogh, Arnhild Krogh og Ingeborg Roll Mosland tok bronsen.

Synne Strand bringer Lierbygda OL inn til seier.

En fornøyd Anna Ulvensøen etter å ha gått Nydalens SK opp til 2 plass.

Ingeborg Roll Mosland og Oppsal OL inn til 3 plass.

Lierbygda-trioen rett etter at gullet er sikret.

Trioene fra Nydalens SK , Lierbygda OL og Oppsal orientering på seierspallen.

Resultater D 17- Plass Navn Ettid Tid Diff 1 Lierbygda OL 1 1.08.27 1. Tilla Farnes Hennum 26.43 26.43 +1.14 2. Maren Jansson Haverstad 15.39 42.22 3. Synne Strand 26.05 1.08.27 2 Nydalens SK 1 1.11.40 +3.13 1. Helena Karlsson 29.14 29.14 +3.45 2. Ronja Björklund 18.46 48.00 +5.38 3. Anna Ulvensøen 23.40 1.11.40 +3.13 3 Oppsal Orientering 1 1.12.36 +4.09 1. Ane Sofie Krogh 25.29 25.29 2. Arnhild Krogh 22.13 47.42 +5.20 3. Ingeborg Roll Mosland 24.54 1.12.36 +4.09 4 Kongsberg OL 1 1.14.35 +6.08 1. Anne Eiken 27.22 27.22 +1.53 2. Synne Sommerstad Røste 20.14 47.36 +5.14 3. Åsne Haavengen 26.59 1.14.35 +6.08 5 Lillehammer OK 1 1.16.21 +7.54 1. Ida Øverli Støen 32.32 32.32 +7.03 2. Valborg Madslien 18.33 51.05 +8.43 3. Birgit Dorthea Kleppa Madslien 25.16 1.16.21 +7.54 6 IL BUL-Tromsø 1 1.16.36 +8.09 1. Ronja Götsch Iversen 32.36 32.36 +7.07 2. Tora Indregard 18.26 51.02 +8.40 3. Idunn Strand 25.34 1.16.36 +8.09 7 Konnerud IL 1 1.20.49 +12.22 1. Margrethe Wisløff 32.12 32.12 +6.43 2. Synne Baklid 20.35 52.47 +10.25 3. Jenny Baklid 28.02 1.20.49 +12.22 8 Løten o-lag 1 1.24.42 +16.15 1. Evine Westli Andersen 26.51 26.51 +1.22 2. June Rogstad Bekkevold 28.42 55.33 +13.11 3. Emilie Westli Andersen 29.09 1.24.42 +16.15 9 Asker Skiklubb 1 1.37.04 +28.37 1. Astrid Ytterbø 33.52 33.52 +8.23 2. Silje Ruud Fossheim 23.01 56.53 +14.31 3. Sigrun Hernes Ytterbø 40.11 1.37.04 +28.37 10 Nydalens SK 2 1.43.44 +35.17 1. Lone Brochmann 37.35 37.35 +12.06 2. Emilie Westin 24.02 1.01.37 +19.15 3. Idunn Haavengen 42.07 1.43.44 +35.17 11 Oppsal Orientering 2 1.45.47 +37.20 1. Synne Syversen Gihle 32.35 32.35 +7.06 2. Tuva Berger Gjelstad 25.00 57.35 +15.13 3. Tina Kalleson 48.12 1.45.47 +37.20 12 Lillomarka OL 1 1.50.52 +42.25 1. Karoline Heidisdatter Sønsterudbråten 44.39 44.39 +19.10 2. Elena Grand 26.03 1.10.42 +28.20 3. Ingvild Brekke 40.10 1.50.52 +42.25 13 Nydalens SK 3 1.57.25 +48.58 1. Kjersti Adéla Westin 44.46 44.46 +19.17 2. Roisin Long 28.20 1.13.06 +30.44 3. Katarína Kubinová 44.19 1.57.25 +48.58

Herrestafetten

21 løpere klare til start i herrestafetten.

Full fart fra start.

Feltet strekker seg raskt ut etter starten.

I herreklassen var det Konnerud IL som tok favorittseier.

- Det var et sterkt startfelt, men jeg var mer giret enn nervøs, sier Aslak Heimdal som innledet for NM-vinnerne.

- For min del var det viktig å slå litt tilbake etter et veldig dårlig løp på langdistansen i går, fortsetter han. Til tross for noen gjenblåste skuterspor lyktes Heimdal med dette.

- Jeg fikk en relativt bra start, så ble det noe surr midtveis med noen løyper som var blåst igjen. Men jeg hadde ingen store bom, oppsummerer han selv. Dermed kunne han sende ut Styrk Hundseid Kamsvåg i god posisjon på andreetappe.

- Jeg var ikke sikker på seier da, men jeg vet at Styrk er solid, og med Jørgen på sisteetappe er det vanskelig å slå oss der.

- Jeg tenkte vel at de burde klare det, men helt sikker var jeg ikke. Både NTNUI og Nydalens SK hadde gode lag.

- Men da Jørgen fikk luke ut på sisteetappe var jeg ganske trygg på at vi skulle vinne. Det ble 3. NM-gull i stafett på rad for Aslak Heimdal og Jørgen Baklid. I fjor var de på samme lag under NM-sprintstafett.

NTNUI var nærmest Konnerud i dag, og sølvlaget til studentene fra Trondheim besto av Eirik Frost, Øyvind Wiggen og Vegard Gulbrandsen. Bronsevinnerne fra Nydalens SK hadde Elias Jonsson, Axel Aalde og Teodor Mo Hjelseth på sitt lag.

Styrk Hundseid Kamsvåg sender Jørgen Baklid ut på siste etappe i tet for Konnerud IL.

Jørgen Baklid sikrer Konnerud IL seieren.

Vegard Gulbrandsen og NTNUI inn til 2. plass.

Teodor Mo Hjelseth går Nydalens SK inn til 3. plass.

Konnerud ILs vinnerlag rett etter målgang.

Seierspallen med NTNUI, Konnerud IL og Nydalens SKs førstelag.

Resultater H 17- Plass Navn Ettid Tid Diff 1 Konnerud IL 1 1.16.12 1. Aslak Heimdal 28.14 28.14 +0.47 2. Styrk Hundseid Kamsvåg 20.52 49.06 3. Jørgen Baklid 27.06 1.16.12 2 NTNUI 1 1.17.23 +1.11 1. Eirik Frost 27.32 27.32 +0.05 2. Øyvind Wiggen 23.18 50.50 +1.44 3. Vegard Gulbrandsen 26.33 1.17.23 +1.11 3 Nydalens SK 1 1.19.20 +3.08 1. Elias Jonsson 28.42 28.42 +1.15 2. Axel Aalde 23.20 52.02 +2.56 3. Teodor Mo Hjelseth 27.18 1.19.20 +3.08 4 Hadeland OL 1 1.21.59 +5.47 1. Øyvind Watterdal 29.48 29.48 +2.21 2. Ove Sætra 24.36 54.24 +5.18 3. Bjørnar Kvåle 27.35 1.21.59 +5.47 5 Asker Skiklubb 1 1.24.19 +8.07 1. Henrik Fredriksen Aas 27.27 27.27 2. Thomas Melsom Edvardsen 26.24 53.51 +4.45 3. Andreas M. Edvardsen 30.28 1.24.19 +8.07 6 Nydalens SK 2 1.27.48 +11.36 1. Bojan Blumenstein 32.25 32.25 +4.58 2. Lars Lystad 25.36 58.01 +8.55 3. Vegard Blomseth Johnsen 29.47 1.27.48 +11.36 7 Gjø-Vard OL 1 1.27.53 +11.41 1. Lars Lien 28.17 28.17 +0.50 2. Øyvind Lien 27.37 55.54 +6.48 3. Annar Erlien Solerød 31.59 1.27.53 +11.41 8 Kongsberg OL 1 1.29.27 +13.15 1. Andreas Myrvold Skovlyst 28.56 28.56 +1.29 2. Jan Olav Bergan 27.35 56.31 +7.25 3. Simen Sommerstad Røste 32.56 1.29.27 +13.15 9 Oppsal Orientering 1 1.31.02 +14.50 1. Olai Stensland Lillevold 31.11 31.11 +3.44 2. Bent Erik Skaug 28.14 59.25 +10.19 3. Sondre Olaussen 31.37 1.31.02 +14.50 10 Nydalens SK 3 1.33.06 +16.54 1. Rasmus Rørholt Theisen 34.01 34.01 +6.34 2. Per Noah Sommerhein 25.32 59.33 +10.27 3. Sindre Østgulen Deisz 33.33 1.33.06 +16.54 11 IL Koll 1 1.33.57 +17.45 1. Martin Christoffer Borg 30.48 30.48 +3.21 2. Tobias Tronbøl Lium 31.20 1.02.08 +13.02 3. Bo Engdahl 31.49 1.33.57 +17.45 12 Oppsal Orientering 2 1.39.15 +23.03 1. Marius E. Aamodt 34.52 34.52 +7.25 2. Sigve Vågsnes 28.58 1.03.50 +14.44 3. Jonas Krogh 35.25 1.39.15 +23.03 13 NTNUI 2 1.40.21 +24.09 1. Sander H. Rogndokken 33.45 33.45 +6.18 2. Lavran Thorstensen 30.14 1.03.59 +14.53 3. Tuve Möller 36.22 1.40.21 +24.09 14 Bækkelagets SK 1 1.46.07 +29.55 1. Jonas Fenne Ingierd 32.35 32.35 +5.08 2. Pål Christian Ingierd 40.38 1.13.13 +24.07 3. Markus Hirsch 32.54 1.46.07 +29.55 15 Nydalens SK 5 1.49.38 +33.26 1. Simen Eid Nielsen 35.57 35.57 +8.30 2. Emil Friedländer 37.13 1.13.10 +24.04 3. Eskil Hafskjold 36.28 1.49.38 +33.26 16 Nydalens SK 4 1.53.52 +37.40 1. Filip Kubina 45.49 45.49 +18.22 2. Runar Hafskjold 30.36 1.16.25 +27.19 3. Sverre Turter Sandvold 37.27 1.53.52 +37.40 17 OL Toten-Troll 1 1.54.00 +37.48 1. Ole Solli Kvikstad 38.26 38.26 +10.59 2. Amund Flaskerud 33.41 1.12.07 +23.01 3. Erik Lokreim Slapgard 41.53 1.54.00 +37.48 18 Malvik IL 1 1.58.59 +42.47 1. Nicholas Morgan 36.17 36.17 +8.50 2. Sunniva Morgan 40.31 1.16.48 +27.42 3. Morten Aursand 42.11 1.58.59 +42.47 19 Lillomarka OL 2 2.13.04 +56.52 1. Didrik Bredesen 54.34 54.34 +27.07 2. Mathias Benjaminsen 33.48 1.28.22 +39.16 3. Håvard Eik 44.42 2.13.04 +56.52 20 Lillomarka OL 1 2.14.58 +58.46 1. Elias Skjolden Sørensen 54.21 54.21 +26.54 2. Håkon Bogason 33.23 1.27.44 +38.38 3. Mathias Vold 47.14 2.14.58 +58.46

Neste NM-øvelse i skiorientering er mellomdistanse i Tromsø om 2 uker.

Kilde: Norsk Orientering