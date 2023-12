Klokken 03:00 i natt gikk starten for VM 24-timersløp i Taipei (10:00 local time) med 249 løpere på startstreken. Vi har med fem norske deltakere i VM i tillegg til en løper i WMA (veteran-VM). Alle våre løpere har kommet svært godt i gang i den 2000 meter lange rundløypa, og nedenfor ser du status etter ca 7 timers løping.

Forhåndsomtale: VM 24-timers starter fredag kl 03:00 norsk tid

Live Streams (YouTube)

Live Results (available after the race starts)

LIne Caliskaner på medaljejakt

I forrige mesterskap (EM22) var det Ranveig Hansen fra Ørje som kjempet om EM-medalje, mens det denne gang er det Lørenskogjenta Line Caliskaner (Romerike Ultraløperklubb) som er tidlig oppe og snuser på medalje. Syv timer ut i løpet er hun en av fem løpere som skiller seg ut, bare to minutter bak favoritten Camille Herron fra USA.

Åpningsfarten tilsvarer et sluttresultat på 304 km på lederen og 295 km på Line... det er skremmende fort når man vet at Herrons verdenrekord er på 270,116 km.

Også Annette Velde Sande, Else Overvik og Ida Slorafoss har åpnet sterkt, og ligger i topp 25 av 111 startende kvinner. Else er også påmeldt veteran-VM der hun ligger på 3. plass i K40-44.

I herreklassen har Bjørn Tore Taranger i sitt 15. mesterskap for Norge åpnet fornuftig, slik han alltid gjør. Med 83 kilometer første 7 timer holder han en fart tilsvarende 280 kilometer i sluttresultat, og er det noen som kan løpe jevnt er det nettopp fighteren fra Bergen.

Jo Inge Norum som "bare" løper veteran-VM har åpnet enda hardere enn Taranger, og ligger en kilometer foran bergenseren - og i soleklar ledelse i M45-49.

STATUS ETTER CA 7 TIMER: (111 KVINNER OG 138 MENN)

女子組名次 姓名 競賽編號 國籍 最後感應 成績 Female's rank Name Bib Country Last time Perf. km 1 NAKATA MIHO 562 JPN 6:57:57 88.800 km 2 Honkala Noora 381 FIN 6:57:17 88.000 km 3 Herron Camille 922 USA 6:55:52 86.800 km 4 Caliskaner Line 703 NOR 6:57:57 86.800 km 5 PEREZ SERRANO CARMEN MARIA 361 ESP 6:56:24 86.000 km 6 KUSUNOSE YUKO 563 JPN 6:57:00 82.800 km 7 CORRADINI ELEONORA RACHELE 522 ITA 6:58:10 81.800 km 8 Pastorová Petra 322 CZE 6:53:09 80.800 km 9 Mara-Alexandra Guler-Cionca 761 ROU 6:56:05 78.800 km 10 KATO CHIYOKO 564 JPN 6:56:24 78.800 km 11 Sande Annette Velde 702 NOR 6:57:00 78.800 km 22 Overvik Else Merete 701 NOR 6:57:59 76.800 km 25 Slorafoss Ida 704 NOR 6:55:11 76.000 km 男子組名次 姓名 競賽編號 國籍 最後感應 成績 Male's rank Name Bib Country Last time Perf. km 1 Sorokin Aleksandr 611 LTU 7:03:19 100.800 km 2 ZISIMOPOULOS FOTIOS 451 GRE 7:00:32 96.000 km 3 Da Silva Denilson 232 BRA 7:03:37 96.000 km 4 Tkachuk Andrii 895 UKR 7:02:12 94.000 km 5 Cordeiro Valdenir 231 BRA 6:59:34 92.800 km 6 MARTINEZ MORALES MARIANO 353 ESP 7:01:43 92.800 km 7 HOOKER MICHAEL 151 AUS 7:03:13 92.800 km 8 Piotrowski Andrzej 731 POL 7:01:26 92.000 km 9 SULJA MIHAL 791 SRB 7:01:26 92.000 km 10 SOMIYA TORU 553 JPN 6:57:58 90.800 km 39 Taranger Bjørn Tore Kronen 691 NOR 7:04:25 82.800 km





Hell Ultraløperklubbs representanter deltar begge i WMA (veteran-VM) der begge kjemper om mealjer. Jo Inge kvalifiserte ikke til seniorlaget denne gangen, mens Else løper både VM og WMA.