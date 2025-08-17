Line Safaa Al-Saiddi fra IL Skjalg var en klar favoritt til tross for at hun hadde løpt inn til gull på 200 meter tidligere på søndags-formiddagen. Venus Abraham Teffera dro feltet på 69 sekunder de første 400 meterne, men allerde med 300 meter igjen hadde favoritten rykket ifra og hadde kontroll på dagens andre gullmedalje som ble sikret på 2:13:19. To sekunder bak den suverene Skjalg-jenta spurtet Mari Skraastad fra Stadsbyd inn til sølvmedalje foran Alva Margareth Boesen Skisaker som på sin side kunne juble for ny pers på distansen for andre gang i mesterskapet.

Starten med Mari Skraastad fra Stadsbygd i ytterste bane. (Foto: Arne Dag Myking)

Line Safaa Al-Saiddi kunne stråle på pallen for andre gang for dagen sammen med Mari Skraastad (til v.) og Alva Margareth Boesen Skisaker(til h.). (Foto: Arne Dag Myking)

Venus Abraham Teffera hadde nok 3000 meteren i tankene halvannen time senere rett etter målgang til 7. plass på 800 m. (Foto: Arne Dag Myking)