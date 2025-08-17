Line Safaa Al-Saiddi med to NM-gull på en time
Line Safaa Al-Saiddi stod for en unik dobbel da hun tok et overlegent gull på 800 meter under en time etter å ha sprintet inn til gull på 200 m i KU20-klassen i junior-NM.
Line Safaa Al-Saiddi fra IL Skjalg var en klar favoritt til tross for at hun hadde løpt inn til gull på 200 meter tidligere på søndags-formiddagen. Venus Abraham Teffera dro feltet på 69 sekunder de første 400 meterne, men allerde med 300 meter igjen hadde favoritten rykket ifra og hadde kontroll på dagens andre gullmedalje som ble sikret på 2:13:19. To sekunder bak den suverene Skjalg-jenta spurtet Mari Skraastad fra Stadsbyd inn til sølvmedalje foran Alva Margareth Boesen Skisaker som på sin side kunne juble for ny pers på distansen for andre gang i mesterskapet.
Pos
St.nr
Navn
Tid
Note
1
302
Line Safaa Al-Saiddi
J18/19
SKJA
2:13.19
2
329
Mari Skraastad
J18/19
STAD
2:15.09
3
266
ALVA MARGARETH BOESEN SKISAKER
J17
RUNAR
2:15.28
PB
4
426
Victoria Osen
J17
VAR
2:15.86
PB
5
69
Agathe Espevik Thorsen
J15
GJDAL
2:16.97
6
413
Venus Abraham Teffera
J17
ULLK
2:18.25
PB
7
442
Madelén Tronstad Sagebakken
J17
VIDAR
2:18.35
SB
8
267
Selma Alison Boesen Skisaker
J18/19
RUNAR
2:26.27
