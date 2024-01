Med 1.14.27 vant Live Solheimdal kvinneklassen med nesten 14 minutter, og hun hadde bare to menn foran seg i mål. Det var hun godt fornøyd med, og hun skrev følgende i en Facebook-oppdatering etter løpet:

"Fikk prøvd min første halvmaraton i går på Gran Canaria. Førsteplass for kvinner og tredjeplass av alle. Var viktig for meg å teste distansen i «ro og mak» for å sjekke potensialet og heller oppsøke de raskeste løypene senere. Tiden ble 1.14.26 i en faktisk litt teknisk tøff løype med lange seige partier og skarpe vendinger som tok mye på tida. Det gikk overraskende lett, så tror jeg får finjustert mye på tida mi senere."

I fjor var det seks norske kvinner som løp fortere enn det Solheimdal nå gjorde, men opp til andreplassen på statistikken var det bare drøye minuttet. Så det blir spennende å se hva Live kan få til i ei raskere løype.





Live Solheimdal ble hylla som vinner av halvmaratonløpet på Gran Canaria. (Foto: arrangøren)



Bergenseren Anders Kjærevik, som er mest kjent som fjelløper, løp 24 sekunder fortere enn Live Solheimdal og ble nummer to i herreklassen. Den spanske vinneren, Ruben Barrera, var nokså suveren med 1.08.49. Kjell Arne Johansen ble nummer to i 70-årsklassen med 1.56.36.

Vera Nystad nøyde seg denne gangen med 10,5 km og vant 70-årsklassen på 59.23. Kortdistansen på 5 km hadde størst norsk kontingent med to kvinner og fire menn.





Kjell Erik Johansen fikk henholdsvis andre- og førsteplass i 70-pluss-klassen på hver sin distanse. (Foto: privat)



Halvmaraton kvinner 1. LIVE SOLHEIMDAL Steinkjer FIK NO SENF 1:14:26.58 2. LAURA BURZI IT M35F 1:28:08.59 3. ELSA PADRÓN VEGA Independiente ES M40F 1:30:49.93 ,,, 12. PERNILLE DALAN NO SENF 1:45:42.65 Halvmaraton menn 1. RUBÉN P.E BARRERA Cárnicas Serrano ES M40M 1:08:48.31 2. ANDERS JOHNNY KJAREVIK NO M35M 1:14:02.42 3. AYTHAMI NAVARRO PEREZ Hps triatlon ES SENM 1:14:31.77 ... 62. OYVIND LEROEN NO M45M 1:39:10.22 135. KJELL ARNE JOHANSEN Fredrikstad IF NO M70M 1:56:35.75 10 km kvinner 1. MARÍA TATIANA GONZÁLEZ Carphial Teror Trail ES SENF 45:21.24 2. SINI RAHKONEN FI PROF10K 46:08.36 3. ELIAN SÁNCHEZ ACERA ES M40F 47:19.76 ... 31. VERA NYSTAD Søgne NO M70F 59:22.43 5 km kvinner 1. AMANDA VIRTANEN Turun Urheiluliitto FI SENF5K 0:19:17.78 2. YURENA CASTRILLO Caigc ES SENF5K 0:20:07.16 3. VANESSA REINA RODRIGUEZ EAMJ PLAYAS ES SENF5K 0:20:45.30 ... 27. RITT MARIE DALAN NO SENF5K 0:26:04.95 270. ELISABETH FLØVIG NO SENF5K 0:39:40.79 5 km menn 1. MARCOS HERNÁNDEZ SEGURA ES SENM5K 0:16:49.37 2. NAJEM BRAHIM ASOCIACIÓN MI HIJO ES SENM5K 0:17:00.56 3. PABLO ALONSO DOMÍNGUEZ Trican ES JUVM 0:17:03.36 ... 28. TRYGVE ROSSELAND STOKKE Team Make Aasheim Great Again NO SENM5K 0:20:47.69 41. NOÉ ARTILES Team Make Aasheim Great Again NO SENM5K 0:21:50.03 63. FREDRIK GRANÅS Team Make Aasheim Great Again NO SENM5K 0:23:24.26 79. DAN WINER Team Make Aasheim Great Again NO SENM5K 0:24:16.38



Alle resultater