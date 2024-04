NM terrengløp kort løype skulle egentlig gått på Nesodden, men på grunn av anleggsarbeid ved Beger stadion, sa de ifra seg arrangementet. Ull/Kisa i samarbeid med Oslo og Akershus friidrettskrets overtok mesterskapet og konkluderte med at Bjerkebanen var det best egna stedet.

– Indre bane på Bjerkebanen er ikke så flat som en skulle tro, forteller Hans Jørgen Borgen i Ull/Kisa til Kondis.

– Det er to tunneler som kommer inn på banen, og ved å legge løypa over dem så blir det bakker å bryne seg på, legger han til.

For publikum vil det også være svært gode forhold siden løperne vil kunne sees hele tida. Km-tidene vil nok bli noe svakere enn det de blir når hestene slippes løs på Bjerkebanen, men NM terrengløp kort løype bruker å være fartsfylt og spennende.

Menn senior og veteraner vil løpe tre runder i den 1 km lange rundløypa, mens alle kvinneklassene samt menn junior og UM-klassene for menn løper 2 km. I tillegg vil det være et ungdomsløp for 13- og 14-åringer på 1 km og barneløp på 300 m.

Så langt er 137 løpere påmeldt individuelt og 12 stafettlag med to løpere på hvert lag. Hans Jørgen Borgen regner med at det vil bli ganske mange flere før den ordinære påmeldingsfristen går ut i ved midnatt onsdag kveld.

Av kjente løpere som allerede er påmeldt, kan vi nevne Senay Fissehatsion, Eivind Øygard og Mathias Flak i menn senior. Thea Charlotte Knutsen, Anne Gine Løvnes, Selma Løchen Engdahl og Grethe Tyldum er sterke navn på kvinnesida.

Fjorårets unge komet, Wilma Bekkemoen Torbiörnsson, er påmeldt i 17-årsklassen i UM. Kristian Bråthen Børve er en av flere sterke løpere fra Ull/Kisa som er påmeldt i menn junior. Magnus Øyen er påmeldt i UM-klassen.





Senay Fissehatsion (til høyre) vant NM terrengløp både lang og kort løype i fjor. Her ser vi han i rygg på Even Brøndbo Dahl som tok sølvet da lang løype ble arrangert i Frognerparken. (Foto: Samuel Hafsahl)





Sigrid Jervell Våg (midten) vant fjorårets NM terrengløp kort løype foran Malin Edland (til venstre) og Sigrid Alvik. (Foto: Finn Kollstad)



Mer info om årets NM på mesterskapets heimeside