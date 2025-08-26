Løpingen gir Line Viola Hvammen overskudd i en hverdag med smerter
En antibiotikakur ødela tarmene til Line Viola Hvammen. Nå lever hun i et smertehelvete fra dag til dag. Løpingen er det som holder motet oppe.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse