Bækkelagets Sportsklub inviterer igjen til Ekebergløpet, et løp som gjennom årene har etablert seg som en skikkelig vårklassiker for mosjonister i alle aldre. Søndag 25. mai går startskuddet på Ekebergsletta, og arrangøren lover løpsglede, fellesskap og god stemning - midt i vakre omgivelser med utsikt over Oslofjorden.

Ekebergløpet 2025 har som alltid et bredt tilbud:

5 km

10 km (2 runder á 5 km)

Barneløp (400–800 meter)

Ekebergstafetten (mix G/J 7–11 år)

Løpet følger nasjonal klasseinndeling for voksne og har lange tradisjoner i området. Med slagordet "Et løp for alle" ønsker Bækkelagets Sportsklub å samle både ivrige løpere, nybegynnere og barn til en aktiv dag på Ekebergsletta.

Ivrige og spreke barn på vei ut i løypa. (Foto: arrangøren)

Early Bird-priser fram til 13. april

Påmeldingen er nå åpen, og frem til 13. april tilbys rabatterte priser gjennom Early Bird-ordningen. Det er derfor gode grunner til å sikre seg startplass tidlig.

Mer enn bare et løp

Ekebergløpet 2025 er ikke bare et løp, men en feiring av fellesskap og idrettsglede. Det er en unik arena hvor familier, venner og naboer kan komme sammen og nyte en dag fylt med aktivitet og moro. Enten du er en erfaren løper eller nybegynner, er Ekebergløpet en perfekt anledning til å utfordre deg selv og oppleve den vakre naturen på Ekebergsletta.



Mer informasjon

Her kan du melde deg på