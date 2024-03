Mens Holmestrand Maraton går lørdag 6. april, går både Fredrikstadløpet og Drammen 10K søndag 7. april.



Alle tre løpa har mer enn én distanse på programmet, og Holmestrand byr på tilnærma full pakke med 5 km, 10 km, halv- og helmaraton pluss barneløp i tillegg. Det er også mulig å løpe både maraton og 10 km og slik bli med på Dagens Dobbel. Siden maratonløpet starter klokka 10.00 og 10 kilometeren klokka 15.00, betyr det at en kan bruke maks 5 timer på maraton for å få vært med på dobbelen.



Så langt har 1324 meldt seg på en av distansene Holmestrand Maraton, og det kan ligge an til en pen økning sammenlikna med i fjor da 1026 fullførte en av de fire hoveddistansene.





Astrid Brathaug Sørset (midten) vant 10 kilometeren foran Line Valåmo (til venstre) og Johanne Knoph Sandvand i fjorårets Holmestrand Maraton. (Foto: arrangøren)



Fredrikstadløpet har halvmaraton og 5 km som sine to hoveddistanser, men tilbyr også 3 km for ungdommer pluss et kortere barneløp. I fjor var det med 441 deltakere til sammen på alle distanser, og så langt i år har 293 meldt seg på 3 km, 5 km eller halvmaraton. Løypa som går i gamlebyen i Fredrikstad, er så å si flat, og mange bruker å få en pangstart på sesongen reint tidsmessig.





Snøen som kom natta før løpet, rakk akkurat å smelte til løperne la av gårde under Fredrikstadløpet i fjor. Her ser vi deler av halvmaratonfeltet. (Foto: Bjørn Johannessen)



Gode tider bruker det også å bli i Drammen der både 10 km og 5 km står på programmet. Ja, arrangøren har til og med godt ut med at det kan bli satt verdensrekord for kvinner på 5 km.



I fjor fullførte 1286 løpere 10 km mens 154 løp 5 km. Startlista for i år viser ikke hvor mange som er påmeldt til årets løp, men alt tyder på at det blir mange flere enn i fjor. I tillegg til de to hoveddistansene er det også barneløp og bedriftsstafett på 5 x 1000 m på programmet.





Senay Fissehatsion imponerte stort i Drammen i fjor da han løp inn til andreplass på både 10 km og 5 km. (Foto: Samuel Hafsahl)



Vil noen løpe i Drammen allerede denne helga, så går det tradisjonsrike Påskemaraton av stabelen andre påskedag.