Lørdag 21. oktober arrangeres Fredrikstad Maraton arrangert for 23. gang. Det løpes i tre like runder på 14 km. De resterende 195 meter løpes først, slik at kilometerpasseringene på alle de tre rundene er på samme sted. Første halvdel av løypa går på asfalt, mens resten går på grus- og skogsveier i Fredrikstadmarka.

Løypa er den samme som den har vært siden starten av Fredrikstad Maraton i 2001. Både start og mål er ved FIF-huset i Ilaveien 132 i Fredrikstad. Fra FIF-huset går løypa sørover mot byen før den snur og går ned mot Rolvsøyveien. Derfra løpes det på gang- og sykkelveien forbi Østfoldhallen og opp mot Rolvsøy. Rett før Greåker tar løperne av mot skogen og etter en drøy bakke er de inne i marka igjen på vei tilbake til FIF-huset.

I skrivende stund er det rundt 80 påmeldte deltakere.



Fredrikstad Maraton hadde i fjor totalt 54 fullførende deltakere. (Foto: Rolf B. Gundersen)

Deltakerutvikling for Fredrikstad Maraton

År Fullførende deltakere 2022 54 2021 84 2020 94 2019 77 2018 68 2017 81 2016 88 2015 108 2014 108 2013 101 2012 88 2011 87 2010 84 2009 77 2008 84 2007 72 2006 85 2005 58 2004 96 2003 68 2002 73 2001 17



Kondis-reportasjer fra tidligere års utgaver av Fredrikstad Maraton



