Løpets største stjerner i år er Karoline Bjerkeli Grøvdal og Narve Gilje Nordås. Siden Ingebrigtsen-brødrene mangler, så kan vi lørdag legge stridighetene i Sandnes til sides. Da er det duket for løpsfest og idrettsglede.



Ingen andre løp samler så mange gode norske løpere. På fjorårets norske 10 km-statistikk for menn ble de 8 beste tidene oppnådd i Hytteplanmila og 21 av de 25 beste. For damer hadde 7 av de 10 beste tiden fra Hytteplanmila som årsbeste. Karoline Grøvdal, som vant fjorårets Hytteplanmil, løp en raskere 10 km i Spania. Ingen av de største løpene i Norge som Oslo Maraton, Sentrumsløpet eller Bergen City Marathon har i nærheten så mange gode løpere til start.



Hytteplanmila sendes på Direktesport lørdag fra kl. 13.20.

Hvem vinner dameklassen?

For niende gang: Karoline Bjerkeli Grøvdal vant i fjor og vinner med stor sannsynlighet sin 10. seier i Hytteplanmila lørdag. (Foto: Per Inge Østmoen)



I dameklassen er det bare en favoritt, Karoline Bjerkeli Grøvdal. Det er ikke like lett å peke hvem som blir nr. 2. Ut fra sesongen som helhet er det Hanne Maridal Mjøen som peker seg ut. Hun har norsk årsbeste på 10 km i år med 32.42 fra Praha 1. september og løp også godt på halvmaraton i VM i Riga for tre uker siden, så formen er fortsatt god. Hun vant også bane-NM på 10000 m med klar margin og topper 10000 m-statistikken.



Maria Sagnes Wågan har vist stigende form og var bare to sekunder etter Mjøen i VM i halvmaraton, så det kan bli jevnt igjen mellom disse to. Vi holder likevel en knapp på Amalie Sæten som har vist sterkt stigende form utover høsten og løp en glimrende 5000 m i Berlin på 15.27. Blir det et jevnt oppgjør, så kan hun avgjøre et spurtoppgjør. Mye av det samme kan sies om Sigrid Jervell Våg, som også kan slå både Mjøen og Waagan.



Det er også noen gode utlendinger på startlista som svenske Sanna Mustonen. Hun ble nr. 2 i Drammen halvmaraton på 1.12.27 og burde ha en sjanse til å bli blant de fem beste. Hun ble forøvrig nr. 5 i fjorårets Hytteplanmil. Danske Sara Schou Kristensen har også en god årsbeste på halvmaraton med 1.12.07, men ble klart slått av våre to deltakere i VM i halvmaraton for kort tid siden.



Hvem vinner herreklassen?

Vant i 2021 og 2022: Narve Gilje Nordås har vunnet de to siste årene og er etter sin sterke sesong i år den største favoritten. (Foto: Per Inge Østmoen)



Narve Gilje Nordås har hatt sitt store gjennombrudd i år og har holdt formen vedlike etter at banesesongen var over, men uten å møte noen større utfordringer i lokale løp på Vestlandet. Den største utfordringen for han har kanskje vært all støyen rundt Gjert Ingebrigtsens trenerrolle. Men det er ingen selvfølge at Nordås vinner. Til det er nivået hos konkurrentene blitt mye høyere enn i fjor. 2023 har vært året da Magnus Tuv Myhre, Awet Kibrab og Senay Fissehatsion virkelig har tatt et langt steg videre.



Senay Fissehatsion har vært sterk hele sesongen og slo også Zerei Mezngi i Copenhagen Half i september og løp på sterke 1.00.57 under ikke altfor gode forhold. Tuv Myhre og Kibrab løp begge sterkt på 5 km i gateløps-VM i Riga for knappe tre uker siden og har begge hatt en god sesong. Alle disse tre kan utfordre Nordås om han ikke er i sin beste form.



Svenske Suldan Hassan ville i sin beste form vært en sterk utfordrer. Han har slitt siden han i januar 2022 satte pers på 10 km i Valencia med 28.20. Det har gått opp og ned, mest ned de siste 20 månedene inntil han for bare noen dager siden løp 10 km på 28.52. Da gikk det lett og han følte at formen var i anmarsj. Han valgte derfor å løpe Hytteplanmila framfor å delta i det svenske terrengmesterskapet kommende helg. Kanskje han nærmer seg formen fra 2020 da han løp 5000 m på 13.18,01.



Det er en del flere utlendinger påmeldt, blant annet britiske Daniel Studley som neppe vil klare å plassere seg blant de beste. Mika Kotiranta er Finlands beste på lange distanser og løp både 5000 m og 10000 m i det som omtales i Sverige som Finnkampen, landskampen mellom Sverige og Finland. Da løp han 10000 m lørdag på 29.10 og 5000 m dagen etter på 13.51. Det holder neppe til en topplassering i Hytteplanmila.



Da gjenstår en joker: Axel Vang Christensen, danskenes vidunderbarn som allerede som 17-åring løp inn til junior-gull i EM i terrengløp i Dublin i 2021 foran Abdullahi Dahir Rabi og danske Joel Lillesø, dvs. norsk-dansk storeslem i EM. Det siste vi så var da Vang Christensen stupte over et hinder under EM i München i fjor og ble liggende urørlig etter et ublidt møte med banedekket og måtte dras ut av løpebanen av en medkonkurrent. Siden har det ikke kommet noen resultater fra han før for en drøy uke siden. Da ble han nr. 2 i det 13,3 km lange Eremitageløbet i København bare noen sekunder etter den nevnte Joel Lillesø, - og det på en god tid. Vang Christensen er fortsatt bare 19 år og kan også 2023 delta i juniorklassen i EM i terrengløp som i år går i Brüssel.





Terreng-EM i Dublin desember 2021: Axel Vang Christensen drar hardt og har fått en luke til Abdullahi Rabi og Joel Lillesø. (Foto: Kjell Vigestad)



AbdullahiRabi som løp så glimrende i Hytteplanmila i fjor og satte farge på løpet ved å stikke fra feltet og lå i tet helt til han ble tatt igjen av Narve Gilde Nordås like før mål. Han fikk sterke 28.23 i sluttid. Dessverre har Rabi siden slitt veldig, trolig med ettervirkning av Covid-19, og kan ikke delta i år.



Mange gode langrennsløpere til start

Den aller største idrettsprofilen som deltar er imidlertid en langrennsløper. Marit Bjørgen, tidenes kvinnelige vinterolympier med 8 gull, 4 sølv og 8 sølv, stiller også sammen med noen skivenner. Hun deltok i fjor i New York Marathon og prøver seg nå på en noe enklere utfordring. Marit passerte halvveis i New York på sterke 1.28.57 og kom i mål på 3.08.52. 43-åringen holder seg med andre ord i god form og løper gjerne selv om løpetestene på skilandslaget aldri var hennes favorittøvelse.



Hans Christer Holum la opp som langrennsløper i vår etter ha vunnet fire VM-gull i karrieren. Også han vil nå prøve seg på Hytteplanmila nå når det ikke lenger er intens oppkjøring til langrennssesongen som står på programmet. Skistjernene blir neppe blant de 20 beste damer og herrer som blir premiert, men det er likevel spennende å ha stjerner fra Norges nasjonalidrett på startstreken.



Blant mange andre langrennsløpere på startlista for eliteklassene finner vi blant annet Simen Østensen, tidligere norgesmester, Geir Endre Rogn, tidligere landslagstrener for det norske damelandslaget i langrenn og Ella Gjølme, tidligere norgesmester.



Vant Holmenkollmarsjen: Det er lenge siden Marit Bjørgen "la opp" som langrennsløper, men holder seg fortsatt i god form og hun vant landets neste største turrenn båe i år og i fjor, som går i hennes nabolag. Og i år debuterer hun i Hytteplanmila. (Foto: Tom Arild Hansen)



Les om fjorårets Hytteplanmil og alle tidligere års løp på vår "samleside".

STARTLISTER FOR ELITEKLASSENE



Blant favorittene: Hanne Mjøen Maridal bl nr. 2 i fjor og har så langt i år hatt en meget god sesong. (Foto: Per Ingen Østmoen)

Kvinner St. nr Navn Land Klubb Klasse Antatt tid 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR Tjalve IK K23-34 00:30:32 2 Hanne Mjøen Maridal NOR Strindheim il K23-34 00:32:30 3 Sigrid Jervell Våg NOR Tjalve IK K23-34 00:32:49 4 Ine Bakken NOR Vidar SK K23-34 00:32:50 7 Sara Schou Kristensen DEN AGF Atletik K23-34 00:33:20 8 Pernilla Epland NOR Stord IL K23-34 00:33:30 9 Kristin Waaktaar Opland NOR Bratsberg IL K40-44 00:33:30 10 Sanna Mustonen SWE Hässelby K23-34 00:33:30 11 Maria Sagnes Wågan NOR Tjalve IK K23-34 00:32:50 12 Amalie Sæten NOR Ullensaker/Kisa IL K23-34 00:33:00 14 Ina Halle Haugen NOR Runar IL K20-22 00:33:00 18 Live Solheimdal NOR Steinkjer FIK K23-34 00:33:30 19 Malin Edland NOR Tjalve IK K23-34 00:34:00 20 Adele Norheim Henriksen NOR Gular IL K20-22 00:34:20 21 Emilie Mo NOR Vidar SK K20-22 00:34:30 22 Anna M. Nordengen Sirevåg NOR Vidar SK K18-19 00:34:34 24 Ingrid Helene Nyhus NOR Strindheim il K23-34 00:34:50 25 Wilma Anna B. Torbiörnsson NOR Ullensaker/Kisa IL K16-17 00:34:59 26 Sigrun Gjølberg NOR Rygge IL K23-34 00:34:15 27 Silje Torsvik NOR Spirit FIK K23-34 00:34:30 28 Mari Ruud NOR BUL IL K20-22 00:34:15 34 Tuva Alme NOR Sandnes IL K14-15 00:35:00 35 Madelène Wanvik Holum NOR Vidar SK K23-34 00:35:00 36 Synne Marie Engebretsen NOR Varegg Fleridrett K20-22 00:35:00 37 Anita Iversen Lilleskare NOR BFG Bergen Løpeklubb K45-49 00:35:00 38 Ingrid Ukkelberg NOR Marnardal IL K40-44 00:35:00 40 Maren Austevik Bø NOR Gular IL K20-22 00:35:00 41 Marianne Harnes NOR Vidar SK K23-34 00:35:00 42 Marte Mæhlum Johansen NOR Raumnes og Årnes IL K23-34 00:35:00 43 Frida Reiersølmoen NOR Kristiansand Løpeklubb K23-34 00:35:00 44 Angelica Karlsen NOR Moss IL K23-34 00:35:01 45 Siri Schøne Ness NOR Lyn Ski K35-39 00:35:30 46 Jessica Gunnarsson SWE Vidar SK K45-49 00:35:59 47 Oda Lundeby NOR Spirit FIK K20-22 00:35:59 48 Anne Årrestad NOR Vidar SK K23-34 00:35:30 49 Nora Bergan NOR Osterøy IL K18-19 00:35:39 54 Maren Lie NOR Aurskog – Høland FIK K23-34 00:36:00 55 Eldbjørg Moxnes NOR Vidar SK K35-39 00:36:00 56 Aurora Langbakk NOR BUL IL K16-17 00:36:00 57 Julie Marie Haabeth Brox NOR Tjalve IK K35-39 00:36:00 58 Ingvild Tveita NOR Vidar SK K23-34 00:36:00 59 Marie Kloster NOR Skjalg IL K40-44 00:36:11 60 Vibeke Jensen NOR Strindheim il K23-34 00:36:30 61 Sunniva Isabel Cook NOR NTNUI – Friidrett K20-22 00:36:30 63 Cecilie Høgset NOR K23-34 00:36:30 64 Lisbeth Pedersen NOR Tjalve IK K45-49 00:36:41 65 Venus Abraham Teffera NOR K14-15 00:36:42 66 Hannah Bjelland NOR Gular IL K23-34 00:36:55 67 Anette Killerud Ødegård NOR Vidar SK K23-34 00:36:58 68 Amalie Kristin Kvandal NOR Strindheim il K23-34 00:36:59 75 Sofie Karlsen Amundsgård NOR Vidar SK K23-34 00:37:00 76 Ella Gjømle Berg NOR K40-44 00:37:00 77 Torhild Rustenberg NOR K40-44 00:37:00 78 Sandra Hanevold NOR K40-44 00:37:00 80 Hilde Losgård Landheim NOR Ren-Eng FIK K23-34 00:37:00 81 Josefine Lind DEN K23-34 00:37:02 83 Hege Njå Bjørkmann NOR Vidar SK K45-49 00:37:15 84 Hannah Bentzen NOR Vidar SK K20-22 00:37:30 85 Marit Bjørgen NOR K40-44 00:37:30 86 Anzu Lovise Kvam NOR Gular IL K23-34 00:37:17 87 Tina Knutsmoen NOR Bækkelagets SK K23-34 00:37:30 88 Aurora Kanutte Brandt Sande NOR IL Koll K14-15 00:37:30





Hjemmefavoritt: Magnus Tuv Myhre er fra Jevnaker og løper for Brandbu IF og ble nr. 6 i fjor. Etter en strålende sesong i år kan det bli en enda bedre plassering lørdag. (Foto: Per Inge Østmoen)



