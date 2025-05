Det største maratonløpet i Danmark noensinne var få sekunder fra også at bli det raskeste både for kvinner og menn.

Berhane Tesfaye var først av de 19 088 startende som krysset målstreken etter 2:08:25 - fattige to sekunder fra løyperekorden fra 2022. Dermed gikk den 38-årigen fra Eritrea glipp av en ekstra rekordbonus på 4000 euro, men kunne tross alt heve 8000 euro for seieren.

- Jeg var oppmerksom på rekorden, men jeg hadde vonde bein og kunne bare ikke avslutte raskere, lød det fra Tesfaye, som inntil et par kilometer gjenstod kjempet side om side med den kenyanske maratondebutanten Vincent Mutai som ble hektet av med 44 sekunder.

Fire norske menn løp under 2:30 i København i år, der Gjermund Blauenfeldt Næss, KL Ruinning var knepent sterkest på 2:27:57 og 38. plass i herreklassen tett fulgt av Espen Sæther, Velledalen IL, IL Gular og Espen Persen, Team Andiamo.

Topp 10 menn:

Rank Name Nation Category Time Behind Speed 1 Berhane Tesfaye ERI M35-39 2:08:25 3:03 min/km 2 Vincent Mutai KEN M25-29 2:09:09 + 44 3:04 min/km 3 Yismaw Atinafu ETH M25-29 2:10:32 + 2:07 3:06 min/km 4 Alazar Tefera ETH M20-24 2:11:52 + 3:27 3:08 min/km 5 Martin Musau UGA M25-29 2:12:46 + 4:22 3:09 min/km 6 Boaz Kipkemei KEN M30-34 2:13:03 + 4:38 3:10 min/km 7 Mengistie Tadesse ETH M25-29 2:13:05 + 4:40 3:10 min/km 8 Mario Bauernfeind AUT M30-34 2:15:30 + 7:05 3:13 min/km 9 Mikael Johnsen DEN M30-34 2:16:56 + 8:31 3:15 min/km 10 Andreas Lommer DEN M30-34 2:17:28 + 9:03 3:16 min/km

Alle resultater

Suveren kenyansk debutant

Lenge lå det an til ny løyperekord også for kvinnene, men kreftene tok slutt for kenyanske Sharon Kiptugen som med tiden 2:23:19 manglet marginale fem sekunder.

- Jeg visste ikke at jeg var så nær rekorden, men er bare lykkelig for seieren, sa Kitugen som var over tre minutter foran sin nærmeste konkurrent i karrierens første forsøk på den klassiske distansen.

Sigrun Gjølberg, Rygge IL tok en meget sterk 11. plass på 2:39:49 i det prestisjefylte løpet med ny pers med 11 sekunder fra Frankfurt i fjor. Ytterligere seks norske kvinner kom seg under tre timer: Inga Mageli, Bratsberg IL, Siri Schøne Ness, Sportsklubben Vidar, Camilla Bønøgård, Gimle IF, Kine Blummenfelt, Finstad Tri Line Valåmo, Ski IL, og Mari Ranheim.

Fullstendige norske resultater kommer når alle er i mål!

Sharon Kiptugen fra Kenya debuterte på maraton med seier fem sekunder fra løyperekorden. (Foto: Sparta Atletik & Løb)

Alle resultater

Topp 10 kvinner:

Rank Name Nation Category Time Behind Speed 1 Sharon Kiptugen KEN F25-29 2:23:19 3:24 min/km 2 Sofia Assefa ETH F35-39 2:26:21 + 3:02 3:29 min/km 3 Abebech Afework ETH F35-39 2:28:37 + 5:18 3:32 min/km 4 Gladys Jemaiyo KEN F30-34 2:30:31 + 7:12 3:35 min/km 5 Tigist Getnet ETH F20-24 2:30:54 + 7:35 3:35 min/km 6 Jana Soethout GER F35-39 2:33:25 + 10:07 3:39 min/km 7 Verity Hopkins GBR F30-34 2:33:31 + 10:12 3:39 min/km 8 Leila Mantilla USA F30-34 2:38:31 + 15:12 3:46 min/km 9 Stamatia Noula GRE F25-29 2:38:53 + 15:34 3:46 min/km 10 Stine Schønning DEN F30-34 2:39:27 + 16:08 3:47 min/km

