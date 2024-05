Scjongs5er'n har kvalitetsløpsavtale med Kondis, og alle Kondis-medlemmer får rabatt på startkontingenten. Det vil ifølge arrangøren være mulig å melde seg på helt fram til 5 minutter før start lørdag 4. mai.

Etter målgang vanker det som vanlig et gedigent premiebord. I tillegg til premier til de raskeste vil det bli utdelt hele 82 premier trukket ut på startnummer.

I fjor fullførte 239 løpere 5 kilometeren, og de fleste gjorde det nok mer på grunn av den fine løypa enn på grunn av det bugnende premiebordet. Da gikk løpet ei uke før Holmenkollstafetten, men det ser ikke ut til at kollisjonen vil føre til fall i deltakelsen. Så langt er 326 påmeldt 5 km, mens 210 er påmeldt barneløpa på 1700 og 600 m.

Fjorårsvinner Mads Orø Olsen viste god form da han løp 1500 m på Bislett på 3.59,22 under hustrige forhold sist søndag. Han er påmeldt Schjongs5er'n også i år, og det blir spennende å se om han kan tukte sin egen vinnertid fra i fjor på 15.14. Sjøl om nesten halvparten av løypa går på sti/kjerrevei, må Schjongs5er-løypa sies å være rask. Høydeforskjellene er små, og den eneste slake stigningen gjøres unna før halvveis.

I et intervju på Foreningen Schjongsløpenes Facebook-side, forteller Mads Orø Olsen blant annet om hvordan han lader opp til løpet:

– Jeg trener stort sett som normalt frem til dagen før løp. Hva jeg gjør dagen før løp, avhenger om løpet er så sent at jeg rekker en liten økt før løpet på løpsdagen. På Schjongs5er'n rekker jeg ikke det, så da trener jeg som normalt til og med torsdag med to økter per dag, og så har jeg kun én økt dagen før løp, en rolig 10 km med noen stigningsløp, forteller fjorårsvinneren som også sier at han har som mål å komme under 14 minutter på 5000 m på bane i løpet av sesongen.

Vinneren av kvinneklassen i fjor, Maren Karlsen Bekkestad, er foreløpig ikke å finne på påmeldingslista, men de store stjernene har ofte en tendens til å dukke opp like før start. 5 kilometeren starter klokka 13 og barneløpene klokka 12 og 12.15.



Mads Orø Olsen vant i fjor og vil ganske sikkert være med i tetkampen også i år. (Foto: Runar Gilberg)





Fjorårsvinner Maren Karlsen Bekkestad er foreløpig ikke påmeldt årets løp. (Foto: arrangøren)



Løypa er godt merka, og gjennom skogen viser skilt for hver 100. meter hvor langt det er igjen til mål. (Foto: arrangøren)



Schjongs5er'ns heimeside