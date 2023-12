Pressemelding fra Offroad Finnmark



Alta, Finnmark: Med bare 234 dager igjen til startskuddet for Offroad Finnmark 2024 er det en gledelig nyhet at påmeldingstallene allerede viser en imponerende økning på 27 prosent sammenlignet med fjoråret. Spesielt bemerkelsesverdig er kvinneandelen på SmartDok OF300 km Team, som nå står på hele 30 prosent, noe som plasserer oss i verdensklasse. Dette beviser at kvinner i nord eller som sykler i nord er ekstraordinært tøffe, og vi ønsker å motivere enda flere til å bli med på dette unike eventyret.

Løypetraseer offentliggjort: I år avslører vi grovskissene for neste års løypetraseer, noe som garantert vil øke spenningen blant både påmeldte og potensielle deltakere. De som vurderer å ta utfordringen, kan nå få et innblikk i hva som venter dem på denne ekstraordinære reisen.

Prisøkning nærmer seg: Vi vil minne alle interesserte om at prisene for deltagelse vil stige etter den 14. desember. Derfor er det smart å melde seg på før denne datoen, oppfordrer løypesjef Jon Vidar Bull.

Ritt og ruter: Alle rittene starter med en sjarmerende loop langs Altaelva, og inkluderer spektakulære steder og sjekkpunkt som Vuolit Mollesjohka – Nedre Mollisjok fjellstue, Joatka fjellstue og flotte Šuoššjávri fjellstue. Disse stedene er kjent for sin utrolige atmosfære og støtte fra våre fantastiske frivillige. De nye traseene for 2024 lover vi vil gi en like uforglemmelig opplevelse som tidligere år.

Deltakelse og distanser: Sparebank 1 Nord-Norge OF150, SmartDok OF300 Team, SmartDok OF300 Solo Express og SmartDok OF300 Solo Adventure er bare noen av de spennende utfordringene som venter. Med tidsfrister som varierer fra 16 til 42 timer finnes det en utfordring som passer for enhver ambisiøs syklist.

OF700 km – Den ultimative prøvelsen: Ishavskraft OF700 km representerer den største utfordringen, og krever en ekstraordinær utholdenhet og viljestyrke. Denne distansen er en sann test av både fysisk og mental styrke.

En naturskjønn opplevelse: Finnmarksvidda, som er en del av Europas største villmarksområder, tilbyr en unik bakgrunn for rittet. Deltakerne vil sykle gjennom hjertet av samiske kjerneområder, på gamle postveier og stier, tett på dyrelivet og de lokale småsamfunnene.

Midnattssol og magi: Under Offroad Finnmark vil deltakerne oppleve det magiske lyset som kastes over landskapet når solen berører horisonten ved midnatt. Dette, kombinert med personlig service fra et korps av frivillige, gjør Offroad Finnmark til en unik og minneverdig opplevelse.



På den tida av året da sykkelrittet arrangeres blir det aldri mørkt i Finnmark - sjøl om sola så vidt går under horisonten. (Foto: Grupetto Sykkelsport Org)



Fakta om Offroad Finnmark 2024

Sted og Dato

Finner sted: Nord for polarsirkelen i Alta, Finnmark, Norge.

Nord for polarsirkelen i Alta, Finnmark, Norge. Attraksjon: Finnmarksvidda.

Finnmarksvidda. Dato for arrangement: 27. juli - 04. august 2024.

27. juli - 04. august 2024. Historie: Arrangeres for 15. gang i 2024. Startet i 2008 med fem ryttere. I 2020 var det et redusert tilbud med kun 150 km.

Utfordring og opplevelser

Utfordring: Alle ritt sykles som én etappe og er kjent som et av verdens tøffeste terrengsykkelritt. Regnes som "alle ultramaratonritt sin mor" og muligens Norges tøffeste idrettskonkurranse.

Alle ritt sykles som én etappe og er kjent som et av verdens tøffeste terrengsykkelritt. Regnes som "alle ultramaratonritt sin mor" og muligens Norges tøffeste idrettskonkurranse. Unike Opplevelser: Ruten går gjennom Europas siste villmarksområder og samiske kjerneområder, tilbyr unike naturopplevelser.

Ruten går gjennom Europas siste villmarksområder og samiske kjerneområder, tilbyr unike naturopplevelser. Lysforhold: Dagslys hele døgnet og midnattssol.

Distanser og klatring

Distanser: 150 km, 300 km, og 700 km.

150 km, 300 km, og 700 km. Klatremeter:

OF700 km: 13000 meter.

OF300 km: 4400 meter.

OF150 km: 2300 meter.

Kvinners deltakelse

Høyeste i verden for et arrangement av denne typen.

Antall kvinnelige deltagere: 24%.

Antall fullførende kvinner: 27%.

Kvinner påmeldt for 2024 OF300 Team: 30%.

Rittformater og navigering

Team og solo: Rittene inkluderer team på 2- og 3-mannslag samt solo-kategorier. OF150 km: Kun solo-ritt. OF700 km: Inkluderer også en soloklasse.

Rittene inkluderer team på 2- og 3-mannslag samt solo-kategorier.

Navigering: Deltagerne navigerer selv med GPS.

Traséer og naturbevaring

Nye traséer hvert år: For å spare naturen og gi deltakere nye opplevelser.

For å spare naturen og gi deltakere nye opplevelser. Sjekkpunkter: 11-12 sjekkpunkter, inkluderer mange av de tradisjonelle fjellstuene.

Ytterligere arrangementer