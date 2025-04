Klypetusskarusellen

Klypetusskarusellen består i 2025 av:

2. april: Trongjo Opp - 1718 m

13. april: Trogjo Ned - 2200 m

21. april: Bjørkeklubben Over - 1260 m

Alle løp er på asfalt på Frette ved Stordalsvatnet.

Arrangør av Klypetusskarusellen er Klypetussen IF som har kjerneområde i Stordalen og Sævareid i Etne kommune i Sunnhordland.

Tiril Opsøen har i april satt løyperekord i nåde Trongjo Opp og Trongjo Ned. (Foto: arrangøren)

Trongjo Ned 13. april 2025

I Trongjo Ned sette 13-årige Tiril Opsøen, Haugesund IL løyperekord med 6.37. Løyperekord på Opsøen vart det og i Trongjo Opp den 2. april (sjå resultat lenger nede).

Værforhold Trongjo Ned var 14 grader, litt regn og sterk vind spesielt i starten av løypa.

I Trongjo Ned var det 10 deltakarar (4 løparar og 2 barneløparar pluss 4 trimmarar).

Resultat Trongjo Ned 2025

Damer 1. Tiril Opsøen Haugesund IL 6.37 min REKORD Menn 1. Magne Berge IF Klypetussen 8.53 min 2. Harald Måge IF Klypetussen 10.32 min 3. Gisle Sellevold IF Klypetussen 15.00 min Funksj.løp Barneløp 400 m flat løypa v/start Ebba Ringheim Eintveit Malte Ringheim Eintveit TUR 1. Skjalg Duesund 2. Johannes Samland 3. Elin Udstuen 4. Olav Samland

Trongjo Opp 2. april 2025

43-årsjubileum med jubileumsløpet Trongjo Opp var arrangert for 43. gong og hadde 33 deltakarar (20 løparar og 5 barneløparar pluss 8 trimmarar).

13-årige Tiril Opsøen, Haugesund IL sette løyperekord med 7.45. Det er sterkt i eit løp som er arrangert uavbrote sidan 1983. Maryna Novik frå IF Klypetussen mista då rekorden frå 2019.

Blant herrene vart det tett oppgjer mellom Simen Daniel Løge frå Lundeneset VGS og nr. to på "All Time High"-lista Thomas Finshus, Stegaberg IL. Simen dro det lengste strået, men begge fekk same tid - 7.08.

Værforhold Trongjo Opp var ca. 12 gradar og litt vindtrekk.

Resultat Trongjo Opp 2025