G-15

Her var det mesterskapsdebutanten Ludvig Færø Linde fra Varegg Fleridrett som ledet fra start til mål. Bror Erling Heegaard fra Gjesdal IL hang med et stykke, men måtte etter hvert slippe. Disse to tok de øverste plassene på pallen, mens Fredrik Ness Evensmo fra IL BUL tok tredjeplassen.



Ludvig Færø Linde hadde full kontroll fra start til mål. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)





Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 445 Ludvig Færø Linde Varegg Fleridrett 4,26,31 4.26.94 98 Bror Erling Heegaard Gjesdal IL 4,34,62 4,34,62 4.36.31 172 Fredrik Ness Evensmo IL I BUL 4,48,90 4.52.86 183 Nicholas von Jakitsch Garvik IL I BUL 5,23,90 5.14.87 New PB

Bror Erling Heegaard løp inn til andreplass. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Fredrik Ness Evensmo ble nummer tre. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Nicholas von Jakitsch Garvik kan straks stoppe klokka. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

G-16

Karl Oraug Rygh IL Koll tok føringen fra start og fikk en luke til resten av feltet med det samme. Deretter bare dro han bare jevnt i fra, mens Kyryl Myroniuk fra Lørenskog FriIL og de andre som jaget bak ham ikke klarte å komme nærmere.

Karl Oraug Rygh ble her ungdomsmester på tiden 4.03.79, Kyryl Myroniuk tok andreplassen, mens Herman Harstad Jacobsen fra Fredrikstad IF tok den siste pallplassen.

Starten går for Gutter 16 år. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Karl Oraug Rygh noen meter foran resten. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 227 Karl Oraug Rygh Koll, IL 4,03,57 3,59,25 4.03.79 256 Kyryl Myroniuk Lørenskog FriIL 4,12,18 4.14.27 72 Herman Harstad Jacobsen Fredrikstad IF 4,34,51 4,19,71 4.16.64 New PB 344 Alexander Gjerulff SK Vidar 4,28,87 4.25.36 New PB 1 Hector Breivik Ask Friidrett 4,27,01 4.29.69 100 Niklas Cato Link Gjesdal IL 4,32,24 4,32,24 4.38.39 155 Marius Dyb Endresen IL Gneist 5,21,23 4.55.88 New PB 154 Magnus Hauge Øyen IL Gneist 4,31,08 DNS