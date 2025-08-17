Ullensaker/Kisa stilte mannsterke med fem av de 12 løperne på lørdagens 1500 m-finale, og det var Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad som gikk i tet på 62-runde på den første  fulgt av Åsmund Sunde Førd og klubbkamerat Kristian Børve. Lukas Buncic passerte først etter 800 meter på 2:06 forsatt med et samlet felt. Jølsters håp Åsmund Sunde Førde var i tet da kloka ringte, men med 250 mete rigjen til mål kom Lukas Buncic sterkt tilbake og var suveren på oppløpet med 3:51.69, rett bak sin personlige rekord. Bak kom Aron Mathisen Askim fra Sem IF med en kanonspurt og henviste Åsmund Sunde Førde til bronseplass. 

Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad tok føringen etter 200 meter. (Foto: Arne Dag Myking)
Tyrvings Eirik Alvik (373) og Jølsters Åsmund Sunde Førde (167) var langt framme gjennom hele løpet. (Foto: Arne Dag Myking)
17-åringen Endre Hartvedt Haugen fra Fyllingen ble 5. mann. (Foto: Arne Dag Myking)

 

Aleksander Hauge Øyen fra arrangørklubben IL Gneist med 6. plass. (Foto: Arne Dag Myking)
Ny pers og 8. plass til Fredrik Hesjedal-Tronstad fra Spydeberg.  (Foto: Arne Dag Myking)
Ulrik Jåvoll Hagen fra Barndbu (12) og Kristian Bråthen Børve fra Ull/Kisa endte på 9. og 10 plass. (Foto: Arne Dag Myking)
Philip Storm Regbo Gulbrandsen, også Ull/Kisa. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 1500 m-finale MU20: 

PosSt.nrNavnCatKlubbTidNote
1388Lukas BuncicG18/19ULLK3:51.69 
2293Aron Mathisen AskimG18/19SEM3:52.22SB
3167Åsmund Sunde FørdeG18/19JLSTE3:52.73 
4373Eirik AlvikG18/19TYR3:53.49PB
559Endre Hartvedt HaugenG17FYLL3:53.92SB
695Aleksander Hauge ØyenG18/19GNE3:54.65 
7412Haakon Kamlesh Heltzer SørstadG17ULLK3:55.91 
8324Fredrik Hesjedal-TronstadG18/19SPYDE3:56.13PB
912Ulrik Jåvoll HagenG17BRNDB3:57.64SB
10389Kristian Bråthen BørveG18/19ULLK3:59.03 
11396Philip Storm Regbo GulbrandsenG18/19ULLK4:00.29 
12408Sondre Strande OmlandG18/19ULLK4:01.37SB

Alle resultater junior-NM 2025