Ullensaker/Kisa stilte mannsterke med fem av de 12 løperne på lørdagens 1500 m-finale, og det var Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad som gikk i tet på 62-runde på den første fulgt av Åsmund Sunde Førd og klubbkamerat Kristian Børve. Lukas Buncic passerte først etter 800 meter på 2:06 forsatt med et samlet felt. Jølsters håp Åsmund Sunde Førde var i tet da kloka ringte, men med 250 mete rigjen til mål kom Lukas Buncic sterkt tilbake og var suveren på oppløpet med 3:51.69, rett bak sin personlige rekord. Bak kom Aron Mathisen Askim fra Sem IF med en kanonspurt og henviste Åsmund Sunde Førde til bronseplass.

Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad tok føringen etter 200 meter. (Foto: Arne Dag Myking)

Tyrvings Eirik Alvik (373) og Jølsters Åsmund Sunde Førde (167) var langt framme gjennom hele løpet. (Foto: Arne Dag Myking)

17-åringen Endre Hartvedt Haugen fra Fyllingen ble 5. mann. (Foto: Arne Dag Myking)

Aleksander Hauge Øyen fra arrangørklubben IL Gneist med 6. plass. (Foto: Arne Dag Myking)

Ny pers og 8. plass til Fredrik Hesjedal-Tronstad fra Spydeberg. (Foto: Arne Dag Myking)

Ulrik Jåvoll Hagen fra Barndbu (12) og Kristian Bråthen Børve fra Ull/Kisa endte på 9. og 10 plass. (Foto: Arne Dag Myking)

Philip Storm Regbo Gulbrandsen, også Ull/Kisa. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 1500 m-finale MU20:

Pos St.nr Navn Cat Klubb Tid Note 1 388 Lukas Buncic G18/19 ULLK 3:51.69 2 293 Aron Mathisen Askim G18/19 SEM 3:52.22 SB 3 167 Åsmund Sunde Førde G18/19 JLSTE 3:52.73 4 373 Eirik Alvik G18/19 TYR 3:53.49 PB 5 59 Endre Hartvedt Haugen G17 FYLL 3:53.92 SB 6 95 Aleksander Hauge Øyen G18/19 GNE 3:54.65 7 412 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad G17 ULLK 3:55.91 8 324 Fredrik Hesjedal-Tronstad G18/19 SPYDE 3:56.13 PB 9 12 Ulrik Jåvoll Hagen G17 BRNDB 3:57.64 SB 10 389 Kristian Bråthen Børve G18/19 ULLK 3:59.03 11 396 Philip Storm Regbo Gulbrandsen G18/19 ULLK 4:00.29 12 408 Sondre Strande Omland G18/19 ULLK 4:01.37 SB