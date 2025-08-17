Lukas Buncic spurtet inn til NM-gull på 1500 meter i MU20
Lukas Buncic tok NM-gullet på 1500 meter i MU20-klassen i junior-NM på Fana Stadion etter en sterk avslutning der Aron Mathisen Askim var overraskelsen på sølvplass.
Ullensaker/Kisa stilte mannsterke med fem av de 12 løperne på lørdagens 1500 m-finale, og det var Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad som gikk i tet på 62-runde på den første fulgt av Åsmund Sunde Førd og klubbkamerat Kristian Børve. Lukas Buncic passerte først etter 800 meter på 2:06 forsatt med et samlet felt. Jølsters håp Åsmund Sunde Førde var i tet da kloka ringte, men med 250 mete rigjen til mål kom Lukas Buncic sterkt tilbake og var suveren på oppløpet med 3:51.69, rett bak sin personlige rekord. Bak kom Aron Mathisen Askim fra Sem IF med en kanonspurt og henviste Åsmund Sunde Førde til bronseplass.
Resultater 1500 m-finale MU20:
|Pos
|St.nr
|Navn
|Cat
|Klubb
|Tid
|Note
|1
|388
|Lukas Buncic
|G18/19
|ULLK
|3:51.69
|2
|293
|Aron Mathisen Askim
|G18/19
|SEM
|3:52.22
|SB
|3
|167
|Åsmund Sunde Førde
|G18/19
|JLSTE
|3:52.73
|4
|373
|Eirik Alvik
|G18/19
|TYR
|3:53.49
|PB
|5
|59
|Endre Hartvedt Haugen
|G17
|FYLL
|3:53.92
|SB
|6
|95
|Aleksander Hauge Øyen
|G18/19
|GNE
|3:54.65
|7
|412
|Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad
|G17
|ULLK
|3:55.91
|8
|324
|Fredrik Hesjedal-Tronstad
|G18/19
|SPYDE
|3:56.13
|PB
|9
|12
|Ulrik Jåvoll Hagen
|G17
|BRNDB
|3:57.64
|SB
|10
|389
|Kristian Bråthen Børve
|G18/19
|ULLK
|3:59.03
|11
|396
|Philip Storm Regbo Gulbrandsen
|G18/19
|ULLK
|4:00.29
|12
|408
|Sondre Strande Omland
|G18/19
|ULLK
|4:01.37
|SB