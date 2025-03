(Alle foto: Stein Arne Negård)

På grunn av mildvær og overvann var det et redusert område for helgens konkurranser på Lygna, men likevel klarte arrangøren å gjennomføre arrangement både lørdag og søndag. Dessverre måtte den utsatte NM langdistansen for H17-20 utgå, da det ikke var stort nok terreng til å gjennomføre en langdistanse. NC-finale for senior og junior og publikumsløp for andre klasser kunne avvikles med visse tilpasninger.

Toten-Troll OL og Hadeland OL fikk arrangert to fine ski-o løp på Lygna til tross for det milde været som prøvde å sette en stopper for arrangementet. Her fikk eliten og de andre klassene i publikumsløpet testet orienteringskunskapen med kartstativ og ski på beina. Enkelte steder gikk det fint å kutte mellom løypene, mens man på andre plasser tråkket gjennom det tynne skarelaget. Når man kuttet mellom løypene var det litt vanskelig og holde retningen og vite hvor man kom inn igjen på løypa. Noen lykkes, andre sviret rundt omkring. Deltakernes konklusjon: dette var gøy!

Sluttstillingen i Norgescupen ski-o 2024/2025:

D21:

1. Anna Ulvensøen, Nydalen SK

2. Synne Strand, Lierbygda OL

3. Idun Strand, IL BUL-Tromsø Orientering

De tre beste i D21 i Norgescupen ski-O 2024-2025,

H21:

1. Jørgen Baklid, Konnerud IL

2. Styrk Hundseid Kamsvåg, Konnerud IL

3. Vegard Gulbrandsen, NTNUI

Tre beste i H21 i Norgescupen ski-O 2024-2025.

D17-20:

1. Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering

2. Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka Orientering

3. Ida Øverli Støen, Lillehammer OK

Nr. 1 og 3 i D17-20 i Norgescupen ski-O 2024-2025.

H17-20:

1. Frode Wallberg, Heming Orientering

2. Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL

3. Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud IL