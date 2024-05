Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Ni par supersko er blitt grundig testa både i laboratoriet og ute, og i Kondis får du både vite de objektive fakta og om den mer subjektive opplevelsen det gir å løpe i de ulike parene. Vi skal ikke her røpe hvilken modell som gav den beste løpsøkonomien, men bare si at en modell skilte seg ganske klart ut. Bak var det veldig jevnt, og hovedkonklusjonen er at det er stadig flere merker får fram sko som er konkurransedyktige.

Hovedintervjuet i Kondis nr. 3 er med den spreke Bergens-damen, Renate Galleberg. Nylig vant hun Bergen City Marathon på ny løyperekord, og det er langt fra hennes eneste førsteplass. Hun tilpasser treninga til en travel hverdag, og 43-åringen er altså i stand til å gjøre unna den kuperte BMC-løypa på 2.52.40. I det nye bladet får du vite hva som er oppskriften.

Andreas Fjeld Halvorsen ble i fjor kåra til årets beste norske juniorløper av Kondis. Vi møtte han da han åpna årets sesong med NM terrengløp på Bjerkebanen. Han kunne rapportere at han hadde fått trent godt gjennom vinteren og gleda seg til både Holmenkollstafetten og banesesong der U20-VM i Peru er det store høydepunktet.

Live Solheimdal, som nylig vant Sentrumsløpet på overbevisende måte, forteller om livet på og utenfor løpebanen i spalten "20 kjappe", mens vi i "Min treningsverden" får høre hvordan Cristinas Pulido Ulvang kom seg gjennom en barsk vinter og ser fram mot sommerlig løping.

I serien av intervju med legendariske norske utøvere er turen kommet til Knut Børø som var første nordmann som løp 10000 m under 28 minutter. Det gjorde han helt tilbake i 1975, og i intervjuet med Børø som nå er blitt 75 år, får vi vite både om hvordan han trente, og hva han gjorde for å kunne prestere på så høyt nivå med både full jobb og familie å ivareta i tillegg til løpinga.

Cato Thunes kommer med del to av sin rapport om hvordan høydetrening i form av høydetelt har slått ut på formen. Samme mann har også skrevet reportasje om verdens kanskje mest legendariske maratonløp, det som går i Boston hver vår.

Ernæringsfysiolog Ane Korsvold skriver om hvor viktig det er for idrettsutøvere, som gjerne inntar store mengder sportsdrikk, geler og barer, å ta vare på tannhelsa. Ikke bare fordi det er dyrt å gå til tannlegen, men også fordi god tannhelse er viktig for både idrettsprestasjonene og helsa generelt.

Frida Byfulien forteller om både opp- og nedturer i sin jakt på gode løpstider, og hun serverer også gode tips fra sin egen trening som hun legger opp i samarbeid med Ingrid Kristiansen.

I den nye spalten Skadehjørnet forklarer fysio- og manuellterapeut Kristian Brynestad om hva som er viktig – og mindre viktig – med tanke på å forebygge skader.

I mai-nummeret finner du også småstoff, produktnyheter, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 3 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021.

Medlemmene kan forvente å få papirutgaven av nr. 3–2024 i posten i løpet av uke 19. Er du ikke allerede Kondis-medlem, så er mars-nummeret av Kondis bare én av mange gode grunner til å bli det:



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra og med 1999 til og med 2015 kan du se og lese smakebiter av herfra.





Raske sko og mye annet: Kondis nr. 3-2024 byr på variert innhold for de som gleder seg til en sommer med mye trim og trening. (Foto: Bjørn Johannessen)