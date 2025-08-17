Feltet på 3000 m i eldste kvinneklasse strekte seg raskt ut med fem løpere i tetgruppa. Med 800 m-passering på 2:32 og en fart til 9:30 var det raskt bare en duo igjen i front. Maiken Homlung Prøitz og Anine Dyrdal fikk først en solid luke før Maiken fortsatte kjøret i alene i tet med Anine på klar sølvplass.

Maiken holdt koken og sikret tok gullet bare sekundet fra sub-9:30. Anine fikk 9:46:35 og sølv. Bak rykket først Bethine Riise Carlsen fra Varegg fra sine to utfordrere til bronsemedaljen. Gårsdagens gullvinner på 1500 m, Ingrid Kilvær Nilssen fra Herøy, kom imidlertid knallsterkt tilbake og ble bronsemedaljør med 9:50:70, åtte tideler foran Riise Carlsen som måtte ta til takke med «den sure 4. plassen»

