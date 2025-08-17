Feltet på 3000 m i eldste kvinneklasse strekte seg raskt ut med fem løpere i tetgruppa. Med 800 m-passering på 2:32 og en fart til 9:30 var det raskt bare en duo igjen i front. Maiken Homlung Prøitz og Anine Dyrdal fikk først en solid luke før Maiken fortsatte kjøret i alene i tet med Anine på klar sølvplass.

Maiken holdt koken og sikret tok gullet bare sekundet fra sub-9:30. Anine  fikk 9:46:35 og sølv. Bak rykket først Bethine Riise Carlsen fra Varegg fra sine to utfordrere til bronsemedaljen. Gårsdagens gullvinner på 1500 m, Ingrid Kilvær Nilssen fra Herøy, kom imidlertid knallsterkt tilbake og ble bronsemedaljør med 9:50:70, åtte tideler foran Riise Carlsen som måtte ta til takke med «den sure 4. plassen»

Anine Dyrdal holdt i begynnelsen av løpet ryggen til Maiken Homlung Prøitz, men måtte etter hvert slippe. Men hun tok en klar andreplass.
1357Maiken Homlung PRØITZU23KTJALV9:30.90 
2424Anine DYRDALU23KVAR9:46.35 
3127Ingrid Kilvær NILSSENU23KHERY9:50.70 
4423Bethine Riise CARLSENU23KVAR9:51.49PB
5170Eva FRIESTADU23KKIF9:59.05PB
698Ragnhild LINDHJEM-GODALU23KGULA10:25.83PB
7323Silje Vaule MILENKOVICU23KSPIRT11:21.70

Ingrid Kilvær Nilssen sikrer seg bronsemedaljen foran Bethine Riise Carlsen.

 

Eva Friestad inn til en femteplass på ny personlig bestetid.
Ragnhild Lindhjem-Godal. Også hun inn på ny personlig bestetid.

 

Premiepallen: Anine Dyrdal, Maiken Homlung Prøitz og Ingrid Kilvær Nilssen.

 