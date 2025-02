Nordisk stil er fellesbetegnelsen på de øvelsene der utøveren går på ski bak hunden. VM i denne idretten foregår på Røros denne uken, mandag til fredag, og det er i alt 22 nasjoner representert i mesterskapet. Det er ca. 450-500 deltakere i sprint, mellomdistanse og nordisk, og i tillegg har Femundløpet VM status i 600 km og junior 200 km, der også Lars Monsen skal delta.

Tirsdag 11. februar var det konkurranse i 15 km snørekjøring en-spann, og en av de norske deltakerne her var vestlendingen Klas Færøvik, som deltok i masterklasse for dem over 50 år.

Klas Færøvik har en nokså kort karriere bak seg som hundekjører i konkurranser, men han er en ivrig løper og skigåer. Han kom inn i hundekjøring da han var sporty og hev seg med på NM hundekjøring stafett i fjor vinter, da Bergen Trekkhundklubb manglet en på laget. Så ble det nok en stafettetappe på NM barmark i høst hvor han syklet siste etappe med en hund.

I dagens VM-øvelse ble det en plassering et stykke ned på resultatlisten for Klas Færøvik og hunden Ask, som er en rask korthåret vorsteher.

På sin FB-konto skiver han følgende om løpet sitt:

– Det var en stor opplevelse å få delta i et VM. Prestasjonen var bra 60 % av løpet, men det holder ikke i dette selskapet. Ask ble grepet av stundens alvor og lengtet litt etter "mamma" hver gang vi var på vei vekk fra stadion. 2 minutter tregere på runden enn på treningen for 2 dager siden, sier sitt.

– Farten vi hadde på treningsrunden ville gitt oss en 5.plass og i dag ble vi nr. 16. Potensialet er der, og det kan bare gå oppover herfra.

Klas Færøvik er klar for å delta i sitt første VM i hundekjøring.

Mor og sønn deltar i samme mesterskap

En annen vestlending som deltar i VM i hundekjøring er Beate Vinkler-Rasmussen. Hun er også i mastersklassen. I dag ble det et stykke nede på resultatlisten for Beate, som er en rutinert hundekjører og langrennsløper.

Beate Vinkler-Rasmussen har også sin sønn Julian med i VM. Han er 17 år og har holdt på med hundekjøring i snart tre år. Dette er hans første internasjonale mesterskap på snø, men han har tidligere deltatt på 2 mesterskap på barmark.

VM og Femundløpet kan følges her.

Resultater for 2x 7.5 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 617 Jonas Danvind Sweden SM2 27:20 2 622 Yngve Hoel Norway SM2 27:40 3 615 Trond Are Hoel Norway SM2 27:41 4 613 Martin NORBERG Sweden SM2 27:44 5 616 Pekka Niemi Finland SM2 27:50 6 612 Pavel Pischek Czech Republic SM2 28:03 7 621 Michal Ženíšek Czech Republic SM2 29:18 8 624 Vesa-Pekka Jurvelin Finland SM2 30:40 9 1 Libor Sovák Czech Republic SM1M50 31:11 10 19 Svenn Fjeldheim Norway SM1M50 31:52 11 18 Stein Grøndalen Norway SM1M50 31:53 12 7 Milan Docekal Czech Republic SM1M50 32:22 13 3 Tommy Lageholm Sweden SM1M50 32:57 14 17 Rune Ulekleiv Norway SM1M50 33:02 15 10 Birger Mo Norway SM1M50 33:07 16 5 Tarvo Siim Estonia SM1M50 33:08 17 619 Tuomo NIITTYLAHTI Finland SM2 33:33 18 8 Miko Rinne Finland SM1M50 33:45 19 11 Christoffer Aas Clementz Norway SM1M50 34:58 20 6 Jean Lou Galissi_ France SM1M50 35:12 21 14 Ole Petter Engli Norway SM1M50 35:23 22 16 Frode Flathagen Norway SM1M50 35:41 23 9 Arto Huhtinen Sweden SM1M50 35:51 24 15 Eigil Nordhagen Norway SM1M50 36:20 25 13 Klas Færøvik Norway SM1M50 37:03 26 614 Benoit Thouvenin France SM2 37:56 27 620 Sylvain Secret France SM2 38:11 28 2 Roman Reištetter Slovakia SM1M50 43:19

Resultater for 2x 7.5 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 633 Marte Eirin Solhaug Norway SW2 27:38 2 631 Helene Myhrberg Sweden SW2 27:52 3 629 Carina Nilsen Norway SW2 27:58 4 627 Karolína Ulcová Czech Republic SW2 28:04 5 626 Maija Nivala Finland SW2 28:17 6 637 Julie Knutsdatter Thue Holthe Norway SW2 28:39 7 643 Jessica Häggqvist Sweden SW2 29:13 8 642 Solveig Merete K Aaseby Norway SW2 29:33 9 638 Aslaug Håvardsrud Norway SW2 29:34 10 632 Jutta Turkka Finland SW2 29:36 11 628 Agnieszka Jarecka Poland SW2 29:37 12 635 Eira Aaseby Norway SW2 29:38 13 634 Václava Kuríková Czech Republic SW2 30:10 14 22 Maria Viitahalme Finland SW1M40 31:33 15 30 Linn Beate Sinding Larsen Norway SW1M40 32:22 16 26 Christina Borgen Skorge Norway SW1M40 32:52 17 29 Elisabeth Wensaas Norway SW1M40 32:58 18 23 Sofia Klinga Sweden SW1M40 33:28 19 20 Jifke Heijster Netherlands SW1M40 33:33 20 24 Marina Riekkola Sweden SW1M40 34:50 21 25 Annabelle Kersuzan France SW1M40 36:10 22 21 Katherine Spencer Canada SW1M40 36:36 23 27 Beate Vinkler-Rasmussen Norway SW1M40 38:22 24 641 Violaine Girard Grau Switzerland SW2 39:11 25 28 Astrid Lorentzen Norway SW1M40 42:55

Resultater: EQTIMING.no søk IFSS