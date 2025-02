I helga ble Nordenkampen arrangert i Espoo i Finland. Filip Ingebrigtsen sitt sterke løp på 3000 m er tidligere omtalt, men på mellom- og langdistanse var det også en rekke andre sterke norske prestasjoner.

Klarte EM-kravet på 800 m

På 800 m løp Malin Nyfors sterkt og tok seieren med 2:01,97. Med dette klarte hun kravet til EM innendørs og forbedret innendørspersen hun satte for en snau måned siden med over to sekunder. Hennes utendørspers er 2:02,42.

Norsk seier ble det også på 800 meter for menn. Der ved Sigurd Tveit på tiden 1:49,30. Dette er 24 hundredeler bak hans innendørspers.

Malin Nyfors vant 800 m innendørs på 2:01,97 og klarte samtidig kravet til EM innendørs. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)

Dobbeltseier på 1500 m

På 1500 meter ble det norsk seier for både kvinner og menn. Kvinnenes løp ble vunnet av Ingeborg Østgård på 4:16,34, mens Håkon Moe Berg stakk av med seieren for menn med 3:39,78.

På 1500 m ble det, både for kvinner og menn, norske tredjeplasser ved Selma Løchen Engdahl og Kjetil Brenno Gagnås. De løp på henholdsvis 4:19,79 og 3:40,78 og satte begge pers innendørs. For Gagnås var dette i tillegg raskere enn han har løpt utendørs.

Etter sterk løping ble det seier og under 3:40 på Håkon Moe Berg. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)

Under 9 minutter på 3000 m

Lengste distanse i helgas innendørsstevne i Finland var 3000 m. Foruten Filip Ingebrigtsen, som kom på 2. plass og klarte EM-kravet med tiden 7.39,97, løp også Kristoffer Sagli i herrefeltet. Han kom på 6. plass med 7:56,88.

På kvinnenes 3000 m løp Kristine Lande Dommersnes kanskje sitt livs beste løp på 3000 m og var under 9 minutter for første gang. Hun kom på 4. plass med 8:57,39. Dette var over ti sekunder raskere enn hennes gamle pers på 3000 m, også den satt innendørs, i Steinkjerhallen i fjor vinter.

Rett bak Dommersnes, på 5. plass med 9:01,85, kom Wilma Bekkemoen Torbiörnsson. Hun slettet med dette den norske U20-rekorden innendørs som ble satt i 1987 og er nummer ni i U20-klassen i Europa innendørs gjennom alle tider.

Kristine Lande Dommersnes kanskje sitt livs beste løp på 3000 m og var under 9 minutter for første gang. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)

Wilma Bekkemoen Torbiörnsson slettet den norske U20-rekorden på 3000 m innendørs fra i 1987. Både i 2023 og 2024 ble hun kåret til årets beste kvinnelige juniorløper. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)

Sluttstilling Nordenkampen 2025

Kvinner:

1. Sverige 132 poeng

2. Finland 127 poeng

3. Norge 96,5 poeng

4. Danmark/Island 84,5 poeng

Menn:

1. Sverige 125 poeng

2. Finland 118 poeng

3. Norge 104 poeng

4. Danmark/Island 96 poeng

