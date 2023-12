I Mekele:  Øystein Helmikstøl (tekst og foto)

Nina Hanssen

Vi så en gjestfri hovedstad i regionen Tigray lyse opp da vi fikk skyss innover til byen. Mekele arrangerte den tradisjonsrike, nasjonale maratonstafetten, nummer 19 i rekka. Stafetten er i regi av Det etiopiske friidrettsforbundet som samtidig hadde generalforsamling i byen.

Det er kniving mellom regionene i Etiopia, men håpefullt nok var det folk fra naboregionen Afar som hadde foreslått at det denne gangen var Tigrays tur til å arrangere maratonstafetten. Og begivenheten denne helgen er et bevis på at løping kan forene regionene i Etiopia.

Krig og sult

Det er vrient for journalister i det hele tatt å komme inn i denne nordlige regionen i Etiopia. Utenriksdepartementet i Norge fraråder alle reiser dit.

Folk sulter i Etiopia nå. De står midt oppi landets verste tørkekatastrofe på 40 år. To år med borgerkrig er over. Hundretusener, kanskje så mange som en million, er drept.

Sosialarbeidere med ansvar for en gruppe på 50 kvinner, meldte om åtte som nylig har dødd av sult i området da vi var der.

BBC forteller i en fersk reportasje at krigen i Tigray ifølge delstatens friidrettsleder skal ha tatt livet av 76 idrettsutøvere.

Regjerende verdensmester på 10 000 meter Gudaf Tsegay og hennes forgjenger Letesenbet Gidey er blant de tigrayanske utøverne som representerer Etiopia på verdensscenen. Fjorårets verdensmester i maraton, Gotytom Gebreslase, er også fra regionen.



Målområdet datt ned. Det blir stemning av sånt. (Foto: Øystein Helmikstøl)



Løping kom hjem

Tigray har fostret mange gode løpere, og Etiopia er løpenasjon med stor L. Denne novemberhelgen i Tigray kom løping på mange måter hjem. Du kjenner nok navnet på nasjonalheltene Abebe Bikila og Haile Gebreselassie.

Mellom dem er også legenden Miruts Yifter, oppvokst ikke langt fra der maratonstafetten i Tigray denne helga ble arrangert. Speakeren minnet tilskuerne jevnlig på hele Etiopias Yifter – han med kallenavnet «The Shifter», på grunn av fartsøkningen han var i stand til de siste hundremeterne.

Kjendiser

Det var flere internasjonale OL- og VM-navn både blant konkurrentene og på de hvite plaststolene i skyggen inne i VIP-teltet.

OL-vinner Selemon Barega fra Tokyo i 2020 var med i konkurransen. Tolossa Kotu fra Moskva-OL i 1980 heiet løperne fram.

– Vi løper for fred i dag. Jeg har ingen favorittlag, de er utøverne mine, alle sammen, sa forbundsleder Derartu Tulu til Kondis før løpet.

Hun er Afrikas første kvinnelige OL-vinner og overtok vervet i Friidrettsforbundet etter Haile Gebreselassie.





Pokalen i VIP-teltet. OL-vinner Derartu Tulu med munnbind på første rad. (Foto: Øystein Helmikstøl)



«Bikkja i bakken»

På grunn av krigen har Tigray hatt problemer med å samle nok utøvere til maratonstafetten. Det vil ta fem år før regionen er på samme nivå som den var før krigen, sa folk vi snakket med.

Likevel: Stemningen blant publikum var god.

Holmenkollen i Oslo er kjent for «bikkja i bakken». Da en hund krysset mållinja i Mekele først, var applausen størst.

Likevel var det én ting som skilte denne løpefesten fra idrettsarrangementer i Norge: I Mekele så vi ikke en eneste pølsebod, ingen iskiosk eller brusautomat. VIP-ene fikk litt popkorn. Publikum holdt ut, i timevis uten å spise, så vidt vi kunne se.

Yifter: – Et forent og fredelig Etiopia

Kondis prøvde å få oversikt over vinnertidene på maratonstafetten. Det viste seg å bli vrient. Vi vet at laget fra Commercial Bank of Ethiopia Sport Club vant, og at vinnertida høyst uoffisielt var i verdensklasse. Ellers var ikke tidene viktige. Det viktigste var å vise støtte til utøverne i regionen.

Binyam Yifter, en av legenden Miruts Yifters sønner, var på plass i Mekele for å se på maratonstafetten. Han leder Friidrettsforbundet i Addis Abeba.

– Min far var en stolt løper som representerte et forent Etiopia og Afrika, sa Yifter til Kondis, og la til:

– Han var stolt av regionen og stedet han ble født, men min far ønsket ikke på noen måte å splitte landet.

Miruts Yifter ønsket et forent og fredelig Etiopia, understreket sønnen.





Binyam Yifter før start på den tradisjonsrike maratonstafetten i Tigray, nord i Etiopia. (Foto: Øystein Helmikstøl)