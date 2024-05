Det er mulig å melde på helt fram til løpsdagen 5. juni, men dersom du vil få tilsendt T-skjorte og medalje før løpsdagen, må du melde på innen 26. mai. Dersom du er påmeldt allerede, men ikke har bestilt T-skjorte og/eller medalje, kan du gå inn og oppdatere påmeldingsinformasjonen din via lenken du fikk tilsendt da du meldte på. Det samme gjelder om du ønsker å gi enda mer penger til ALS-saken. Da er det bare å gå inn på den samme lenken og oppdatere med enda et beløp.

Hvorfor ALS-saken?

ALS er en muskelsykdom som gjør at musklene gradvis svekkes. Det finnes ingen behandling som kan kurere, og mange som får diagnosen dør innen kort tid.

Den 4. mai i fjor døde Kondistrener Eva Holøyen av sykdommen ALS. Eva var en ivrig løper, og var en av dem som etablerte Kondistreninga Trondheim i sin tid. For å hedre Eva, og for at alle dem som i åra framover får den samme diagnosen skal ha bedre prognose enn det Eva fikk, vil vi oppfordre alle som er med på Kondisløpets Global Running Day om å donere en sum til Stiftelsen ALS Norge i forbindelse med påmeldingen. Det trenger ikke være mye, men så mye som du har anledning til. Alle monner drar. Donasjonene går uavkortet til stiftelsen og deres forskning på ALS.



Ivrig løper: Eva var en ivrig løper som spredte mye løpeglede mens hun levde. (Foto: Privat)

Mange flotte premier

Vi har fått 24 premier til løpet. De tre beste kvinner og menn får hver sin sportssekk fra Team Kondis sin nettbutikk. I tillegg har vi 18 uttrekkspremier; herav tre par løpesko fra Mizuno, to fra HOKA, et gavekort på 500 kroner fra Sportsmaster, fem kompresjonsschortser og fem kompresjonssokker fra Pressio, og to løpejakker fra Team Kondis sin profilbutikk.