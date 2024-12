Enten du er interessert i fotturer, løping eller svømming er Cinque Terre noe for enhver smak. Bli med Kondis og Maxpulse på tur så kan du få en kombinasjon av alle tre!

Her blir det muligheter for både fjellvandring mellom de fem byene som utgjør Cinque Terre, og løpeturer i flott terreng med nydelig utsikt. Dette er muligheten til å oppleve noe av det mest sjarmerende Italia har å by på sammen med andre treningsglade mennesker i alle aldre.