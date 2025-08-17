Motbakkeløp på Sunnmøre, nærmere bestemt fra Volda sentrum og opp til fjellet Melshornet i Volda/Ørsta.



Norgesmesterskapet i motbakkeløp i 2026

Neste år blir Melshornløpet NM i motbakkeløp, arrangert av foreiningen Melshornets venner i samarbeid med VTI Friidrett.

Gavepremier

Arrangøren har ordnet med mange flotte premiar som blir trekt blant alle deltakerne. Oppfordringa er å melde seg på og gjennomføre løpet, og du er automatisk med i trekninga.

Påmelding og informasjon:



Kondis omtale om fjorårets arrangment Kondis omtale om fjorårets arrangment her , da var Johan Bugge og Emilie Westli Andersen var raskest opp på Melshornet.



