Motbakkeløp på Sunnmøre, nærmere bestemt fra Volda sentrum og opp til fjellet Melshornet i Volda/Ørsta.

Norgesmesterskapet i motbakkeløp i 2026
Neste år blir Melshornløpet NM i motbakkeløp, arrangert av foreiningen Melshornets venner i samarbeid med VTI Friidrett. 

Gavepremier
Arrangøren har ordnet med mange flotte premiar som blir trekt blant alle deltakerne. Oppfordringa er å melde seg på og gjennomføre løpet, og du er automatisk med i trekninga. 

Påmelding og informasjon: 
Påmelding her  og meir informasjon 

Kondis omtale om fjorårets arrangment her, da var Johan Bugge og Emilie Westli Andersen var raskest opp på Melshornet. 

