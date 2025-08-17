Melshornløpet lørdag 6. september
Melshornets venner arrangerer motbakkeløpet Melshornløpet, et løp for alle med både konkurranseklasser, mosjonsklasse og barneløp
Motbakkeløp på Sunnmøre, nærmere bestemt fra Volda sentrum og opp til fjellet Melshornet i Volda/Ørsta.
Norgesmesterskapet i motbakkeløp i 2026
Neste år blir Melshornløpet NM i motbakkeløp, arrangert av foreiningen Melshornets venner i samarbeid med VTI Friidrett.
Gavepremier
Arrangøren har ordnet med mange flotte premiar som blir trekt blant alle deltakerne. Oppfordringa er å melde seg på og gjennomføre løpet, og du er automatisk med i trekninga.
Påmelding og informasjon:
Påmelding her og meir informasjon
Kondis omtale om fjorårets arrangment her, da var Johan Bugge og Emilie Westli Andersen var raskest opp på Melshornet.
