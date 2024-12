Oppdateringer i reglene for 2025-sesongen

Norske løpere har i flere år markert seg godt i fjelløp over hele verden. Også i Skyrunning-serien har vi hatt nordmenn inne på topp 10-listen i flere løp.

Kaiserkrone Skyrace (Østerrike): Therese Dahl Årvik løp inn til 5. plass i kvinneklassen. Etter løpet delte hun opplevelsen på Strava:

“5. plass og veldig fornøyd etter å ha kjempet meg over disse fjellene i en temperatur jeg ikke er laget for. Men jeeez så fint og for en opplevelse!”