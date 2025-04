Den tidligere olympiske mester og verdensmester på 400 meter, Michael Johnson, lanserer sin nye proffserie Grand Slam Track i 2025. Mannen som nå er mer kjent som investor og innovatør enn løper, har satt seg som mål å gjøre den nye serien til “friidrettens Formel 1”. Fire stevner står på kalenderen for dette debutåret. Først ut som vert er Kingston (Jamaica), deretter Miami, Philadelphia og Los Angeles. Serien har et samlet budsjett på rundt 30 millioner dollar, og hele 12,6 millioner er øremerket premiepenger, skriver Reuters.

De beste utøverne i verden fristes med 100.000 dollar for seier, 50.000 for andreplass og 30.000 for tredje. Blant de 48 inviterte utøverne finner vi store stjerner som Sydney McLaughlin-Levrone (hekkeløp) og Josh Kerr (mellomdistanse).

Diamond League svarer med økte premier

Diamond League har annonsert en betydelig økning i premiepengene for denne sesongen. Totalt skal det deles ut over 9 millioner dollar i år. Hvert av de 14 stevnene i den ordinære sesongen vil tilby 500.000 dollar i premiepenger, mens finalen i august vil ha en premiepott på 2,24 millioner dollar. Premiepengene per øvelse vil variere fra 30.000 til 50.000 dollar, og fra 60.000 til 100.000 dollar i Diamond League-finalen.

I tillegg skal det investeres mer på utøvernes reise, overnattingsfasiliteter, fyisoterapi med mer.

Administrerende direktør i Diamond League, Petr Stastny, ønsker Grand Slam Track velkommen. Men, han understreker samtidig at Diamond League fortsatt er sportens ryggrad, mellom VM og OL.

- Diamond League vil definitivt være den største begivenheten globalt. Med arrangementer i 13 land på fire kontinenter og deltakere fra 142 nasjoner, tilbyr vi en bredde ingen andre matcher, sier han i følge Lets Run.

Tettpakket kalender kan skape problemer

En utfordring når Grand Slam Track nå ser dagens lys, er den allerede travle friidrettskalenderen. Grand Slam Track (GST) åpner i Kingston, Jamaica, fredag 4. april, bare fire uker før Diamond League starter i Xiamen, Kina. I mai krasjer Miami-stevnet (GST) med Diamond League i Shanghai, og det gjenstår å se hvordan utøverne vil prioritere.



Grand Slam Track events 2025



Ingen Jakob Ingebrigtsen i Grand Slam Track

Jakob Ingebrigtsen er blant de mest profilerte navnene som glimrer med sitt fravær i den nye Grand Slam Track-serien. Til tross for at han kunne vært aktuell både i kortdistansegruppen (800/1500 meter) og langdistansegruppen (3000/5000 meter), har han valgt å stå utenfor.

Ingebrigtsen-rival Josh Kerr hevder at Jakob hadde sett ut som Bambi på isen hvis han hadde deltatt. Årsaken til uttalelsen, er at Ingebrigtsen måtte ha løpt en obligatorisk 800 meter hvis han hadde deltatt (i kortdistansegruppen).

- Å se ham løpe 800 meter ville vært som å se Bambi på isen, sier Kerr i podcasten Citius Mag i følge TV2.

- Den dagen han (Kerr red.anm) bidrar til at det løpes om verdensrekorder, skal jeg ta ham på alvor. Men bare da, svarer Ingebrigtsen via sin pressekontakt til TV2

De største løpestjernene som er påmeldt er Grant Fisher, Hagos Gebrhiwet, Josh Kerr, Ronal Kwemoi, Yared Nuguse, Cole Hocker, Tsige Gebreselama, Jess Hull, Agnes Ngetich, Diribe Welteji.



I Norge vil det visstnok være mulig å se stevnet på VGTV, Eurosport1 og Max, uten at vi i Kondis har flere detaljer rundt dette.