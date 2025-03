Arrangørene melder onsdag 5. mars at det ikke er noen grunn til bekymring og alt ligger til rette for at gode forhold. Yr.no melder om opp til 10 cm nysnønø på fjellet søndag og mandag og temperaturer på minusssida fram til rennet.

Det er likevel to områder i lavlandet hvor det vurderes å gjøre tiltak: På Tingstadjordet er det lite snø, og det vil etter helga vurderes om starten må flyttes ca 200 meter lenger opp. Ned mot Lillehammer kan det bli nødvendig å kjøre på snø på noen utsatte områder over helga.

Arrangørene regner nå med at nærmere 14 000 birkebeinere vil stå klare på startstreken i løpet av de tre dagene.

Publisert 31. januar: Birken med solid økning i rennet og rekordpåmelding til løpet

Det er bare å glede seg for arrangører og deltakere til Birken 2025. (Foto: Torstein Eriksen/Birken)

Les mer:

Føremelding: Skirenn blir det!

Birkens nettsider

Birkens facebookside