Det var minuttstart i alle klasser unntatt N-Åpen. I alt stilte 107 løpere til start i den første ungdomscupen for løpere opp til og med 20 år og for studenter opp til 25 år som var et nytt tilbud i år. Foreldre, eldre søsken og besteforeldre osv. er støtteapparat og heiagjeng denne kvelden hvor «ungdommen er i fokus».

Samlingsplass ved Ener ungdommsskole.

Kart:

Ener, sprintnorm. Målestokk 1:4 000 ekvidistanse 5 m.

Løpsområde:

Løpsområdet er preget av villastrøk, enkelte rekkehus, gamlehjem/sykehjem med store åpne friluftsområder. I deler av løpsområdet vil de fleste klasser møte på kunstige sperringer. Disse er ikke tillatt å krysse. Det gjelder også gjerder (tykk strek) eller gress (olivengrønt) som er markert som forbudt. Det er tett mellom postene – sjekk koder nøye. Rundt enkelte av postene er det uoversiktlig og trange passasjer. Vis hensyn til beboere og hold høyre ved møtende løpere.

Løyper:

H 17-20, H21-25: 2,6 km

D 21-25, D 17-20, H15-16: 2,4 km

D 15-16: 2,3 km

H/D 13-14: 2,1 km

H/D 11-12: 1,6 km

H/D 10: 1,8 km

B-Åpen: 2,1 km

C-Åpen: 1,6 km

N-Åpen: 1,6 km

Løypelengder oppgitt i luftlinje.

Ledertrøyer og spesialtrøyer:

Spesialtrøyer ble trukket ut på første løpet.

Klassevinnere:

H17-20: Even Lien, Gjø-Vard OL

D17-20: Ida Øverli Støen, Lillehammer OK

H15-16: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

D15-16: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

H13-14: Kristian Urset, Vang OL

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H 11-12: Eirik Lillemo-Thorud, Lillehammer OK

D 11-12: Esther Sørlien Stenberg, Vang OL

H-10: 5 flinke løpere

D-10: 5 flinke løpere

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

C-Åpen: Filip Pilarski, Løten OL

N-Åpen: Bare vinnere, 14 løpere

Even Lien vant H17-20.

Ask F. Sætnan ble nr. 2 i H17-20.

Ida Ø. Støen vant D17-20.

Magnhild K. Madslien vant D15-16.

Maren B. Rud ble nr. 2 D15-16.

Erik Beitdokken (322) vant H15-16.

Sivert Dåsnes ble nr. 2 H15-16.

I tillegg til løperdrikke var det fruktbeger til alle deltakerne etter målgang.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox (Med oversikt over ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier)