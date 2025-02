Det er Jørgen Storhov Elisenberg som står bak det nye løpskonseptet nærmest i sin egen hage i Furuberget. Som oppvokst på Furuberget gård brukte den tidligere mellomdistanseløperen, som representerte FIK Orion opp til junioralder, Furuberget som sin lekegrind og treningsarena. Nå har 29-åringen lyst til å gi andre unike og heftige løpsopplevelser i eldoradoet som også innholder et naturreservat med særegen vegetasjon og geologi.

Jørgen Storhov Elisenberg tar Kondis-lesere med på en sightseeing i den unike løypen sin. Her løper han på brua over det nedlagte Furuberget kalkverk. (Foto: Rolf Bakken)

Seks djupdykk i Mjøsa

Det aller heftigste vil utvilsomt bli Mjøsen BackYard som med sine 12 runder i løypa på 6,7 km hver med 238 høydemeter vil gi 2856 høydemeter hvis man holder ut et halvt døgn. Det betyr godt og vel fra havnivå til toppen av Galdhøgpiggen - eller mer nærliggende: Klatringen tilsvarer fra Mjøsas dypeste punkt (453 m) opp til vannspeilet seks ganger.

- Husk også at det ogå skal løpes like mange høydemeter nedover på første del av hver runde, hinter Jørgen da vi midtvinters ble med på en prøverunde i den heftigste delen av rundløypa fra Hedmarktoppen.

Første del av Mjøsen Trail-runden går utfor og delvis åpent terreng, (Foto: Rolf Bakken)

Den varierte løypa går gjennom skog og åpne områder, og med utfordrende stigninger som Elghufsbakken og Bratta (for lokalkjente). Løperne får en følelse å være høyt hevet over både det gamle kalkverket og vannspeilet av Mjøsa der løypa balanserer på den smale, sikra stien på kanten av stupet rett over Dovrebanen. Det varierte terrenget gir både tekniske utfordringer og ikke minst en ultimat utholdenhettest.

- Jeg tviler på om noen vil prøve å løpe i det bratteste partiet her, kommenterer Jørgen når vi spinner på snøen opp den verste bratta med en stigning opp mot 30%. (Foto: Rolf Bakken)

Backyard-konseptet har de siste årene blitt svært populært, og det er like enkelt som det er brutalt: Startskuddet går hver hele time, og du må rekke å fullføre runden innen før neste start for å kunne fortsette. Med de ekstra utfordringen som venter i Furuberget blir nok strategien like avgjørende som utholdenheten!

Helmaraton med 1400 høydemeter

Mjøsen Hel består av 6 runder i samme løype og to tilleggsrunder på 1,1 km som til sammen gir en fullverdig maratondistanse. Med en maraton med over 1400 høydemeter sier det seg at det ikke er pers som er målet…

Mjøsen Halv tar deg gjennom 3 runder i backyard-løypa og en tilleggsrunde som til sammen gir en krevende halvmaratondistanse med over 700 høydemeter.

Mjøsen Trail er en 10 km med 300 høydemeter satt sammen av en runde i backyard-løypa og en tilleggsrunde på 3,3 km.

Den kreative løpsarrangøren har også planer om å tilby en Mjøsen Mosjonist og Mjøsen Kids i nær fremtid med kortere distanser og færre høydemeter.

Non-profitt og vekstpott

Det er verdt å merke seg at enkeltmannsforetaket Mjøsen Trail er et non-profitt arrangement hvor alle inntekter går uavkortet tilbake til goder til deg som deltaker. Med “Vekstpotten” som premiemodell vil flere deltakere bety mer å fordele på vinnerne. Med lave startkontingenter fra 200 til 300 kr er du garantert mye løpsopplevelser for pengene 9. august.

Trenger du ytterligere en god grunn for å melde deg på? Ved å delta i Mjøsen Trail løper du også inn penger til Kreftforeningen. Hovedsponsoren SpareBank 1 Finans Østlandet donerer nemlig 100 kr til Kreftforeningen for hver eneste påmeldte deltaker!

