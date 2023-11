- Vi henvender oss først og fremst til mosjonistene, sier leder i Moelven IL Friidrett Andre Saxegaard.

- Det finnes mange langløp utenfor bane, på asfalt, i terreng og i fjell, men så å si ingen 10 000m på bane for mosjonister. Dette vil vi gjøre noe med, og vi skal lage en løpefest for alle. Det blir mange heat, slik at deltagerne melder seg på med antatt sluttid og løper da sammen med de som er like gode som en selv.

- Vi ønsker å samarbeide med Moelv Handelsstand slik at det blir fest også i Moelv sentrum denne lørdagen. Etter en kraftanstrengelse som HOKA-mila håper vi det vil det være liv i sentrum med musikk og servering. Kapasiteten er 400 deltagere, så det kan være lurt å melde seg på allerede nå. Om du løper 10 000m på under halvtimen eller godt over timen, HOKA-mila passer for alle, avslutter Moelven-lederen.

Fra Friidrettens Venners Festival, et av årets høydepunkt i Moelv - i tillegg til Håvard Bentdal Ingvaldsen sine fremganger på 400 m selvsagt. Her fra starten på 3000 m der Henrik Børkja Ingebrigtsen (237) og Even Brøndbo Dahl (127) hadde en herlig fight om seieren. (Foto: Rolf Bakken)

Dag Kåshagen, trener og styremedlem i Moelven IL utdyper organiseringen:

- Vi har tenkt 50 løpere som et smertepunkt med tanke på god gjennomføring. Vi tror at potensialet for milløp på bane er stort, men de fleste er tilrettelagt for de beste. Hvis en løper på 40 minutter eller mer og blir en tatt igjen med flere runder, er det ikke moro for noen. Her kan alle en løpe i et heat som passer akkurat for sin fart. Det kan altså bli opp til 8 heat fordelt utover dagen. Vi har også som mål at det skal være sosialt og samarbeide med Moelv Handelsstand om servering og liv i sentrum. Tanken er også at hvis dette blir bra, så skal løpet bli enda større i årene som kommer, poengterer Moelven-ildsjelen som også er daglig leder i innlandet Friidrettskrets.

Her kan du gå i mål som en vinner - over deg selv - lørdag 31. august neste år. (Foto: Moelven IL Friidrett)

I en årrekke var Veldremila på Sveum i Brumunddal eneste mulighet i Innlandet for å teste seg på en 10 000 m på bane. Løpet som hadde 150 deltakere i glansdagene tidlig på 80-tallet hadde 20-30 løpere de siste årene og ble ikke arrangert i 2023. Her kan du se Terje Furuseth sine nettsider med komplett historikk for Veldremila fra 1979 til 2022

Kondis sin samleside for Veldremila

Den nye og den gamle rekordinnehaveren i Veldremila etter Petter Johansen sitt løp i 2020 på 30:29. Nils Dompidal (til h.) satte den gamle rekorden på Sveum i 1991, åtte år før Petter var født (Foto: Henning Mortensen)

Bedriftsidretten i Innlandet dro i 2023 i gang et 10 000 m baneløp på Børstad som et av Hamarkarusellens ti løp for sesongen. Løpet fikk god mottakelse og større deltakelse enn de fleste andre løpene i karusellen. Les vår reportasje fra baneløpet her: God mottagelse av nytt baneløp i Hamarkarusellen

