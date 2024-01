Lørdag var det klart for årets utgave av Mørketidsløpet i Tromsø, også kjent som Polar Night Marathon. Hele landet har vært gjennom en skikkelig kuldeperiode denne uken, men akkurat på løpsdagen var det levelige forhold i Tromsø. Temperaturen lå rett under nullpunktet da løpene skulle starte, men det blåste tidvis en ganske sur vind. En go dkjenning av Kondis, Alf Dahl, snakket med NRK dagen før dagen, og delte noen av sine tips.

- Vindtettet klær og et godt hodeplagg. Fingrene er utsatt. Sokker på beina, helst type ull, fortalte Dahl som denne gangen løp 10-kilometeren. Han fikk sluttid 43.27 so holdt til overlegen klasseseier i klasse 65-69 år.



Les også:

Alf B. Dahls veg mot norsk veteranrekord på maraton







Det var vinterlig ved målgang i Tromsø sentrum. Her Jean-Charles Sellin som vant klasse 55-59 år på maraton. (Foto: Zoltan Tot)



Ishavskraft maraton

Den lengste distansen under Mørketidsløpet er jo selve Polar Night Marathon. Her var det i år 85 løpere som stilte til start, hvorav 66 menn og 22 kvinner.

Raskest av herrene ble Øystein Sandvik fra PwC BIL, som løp i mål på 2.56,36, etter å ha beseiret greske Alexandros Tsagkas i spurten. Differansen i mål ble fire sekunder. I fjor deltok han på halvmaraton-distansen. På tredjeplass i år kom August Krokan fra Tromsø Løpeklubb. Han løp alene i mål på 2.58.19.





Øystein Sandvik med gul vest. August Krokan nærmest kameraet ble nummer tre. (Foto: Zoltan Tot)

Vinner Sandvik var tydelig godt fornøyd etter triumfen:

- Magisk opplevelse i skikkelig vintervær. Meget fine forhold i starten. Brutal siste mil i massiv motvind og snø. Mye hyggelig selskap underveis i løpet som gjorde det lettere. Måtte gå laaangt ned i kjelleren for å vinne spurten. Første seier på maraton så dette ga mersmak! Og fornøyd med å fortsatt løpe maraton under 3 timer, skriver han på sin Stravaprofil.



Greske Alexandros Tsagkas nærmest. Her sammen med Per Christian Pedersen som ble nummer fire i mål. (Foto: Zoltan Tot)

Av kvinnene var det Andora Regine Aas fra Kvalsund Arctic Runners som var klart raskest. Hun vant på 3.31.38, og var dermed åtte og et halvt minutt foran neste kvinne. Emily Krantz fra USA tok den andreplassen, men det ble belgisk på tredjeplass ved Felice Swenden, som løp på 3.45.37.



Vinner på maraton Andora Regine Aas. (Foto: Zoltan Tot)



Maraton herrer // 10 beste Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 1 32 Øystein Sandvik NOR PwC BIL Menn 40-44 2:56:36 0:00 2 47 Alexandros Tsagkas GRE Menn 18-34 2:56:40 0:04 3 57 August Krokan NOR Tromsø Løpeklubb Menn 18-34 2:58:19 1:43 4 91 Per-Christian Pedersen NOR IK HIND Menn 35-39 3:00:33 3:57 5 92 Torgeir Brenn NOR Tromsø Løpeklubb Menn 18-34 3:09:29 12:53 6 110 Hallvard Schjølberg NOR Lofoten Ultraløperklubb Menn 45-49 3:12:20 15:44 7 35 Johan Nordby NOR EY BIL Menn 40-44 3:14:19 17:44 8 1 Eirik Håvik NOR Artbn./KLV Menn 18-34 3:16:56 20:20 9 27 Charles Thull LUX Menn 18-34 3:18:37 22:01 10 67 Aleksander Hansen NOR Tromsø Løpeklubb Menn 18-34 3:20:12 23:36

Maraton kvinner // 10 beste Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 1 70 Andora Regine Aas NOR Kvalsund Arctic Runners Løpeklubb Kvinner 18-34 3:31:38 0:00 2 65 Emily Kratz USA Kvinner 45-49 3:40:10 8:32 3 49 Felice Swenden BEL Kvinner 18-34 3:45:37 14:00 4 77 Rachel Owen GBR Clwb Maelog Kvinner 40-44 3:48:32 16:54 5 16 Olivia Forgard NOR Tromsø Triatlonklubb Kvinner 18-34 3:48:43 17:05 6 46 Lene Bækkevold NOR Kvinner 18-34 3:53:53 22:16 7 53 Maria Nordfjell SWE Tromsø Løpeklubb Kvinner 55-59 4:04:22 32:44 8 29 Christina Heemskerk GBR Stadt Turnverein Bern Kvinner 40-44 4:05:12 33:34 9 68 Katherine Castle GBR Kvinner 40-44 4:06:03 34:25 10 54 Urszula Musik POL Polska Running Team Kvinner 40-44 4:07:56 36:18



Det nærmer seg start. (Foto: Zoltan Tot)



Ungarske Zoltan Szilagyi har enten lite kjennskap til det norske klimaet, eller han er en hardhaus. (Foto: Zoltan Tot)



700 løp halvmaraton

Den mest populære distansen under Polar Night Maraton var halvmaraton. Her stilte om lag 700 løpere til start, hvorav 422 herrer og 278 kvinner.

Det var Jarand Blom fra FRI IL som tok en klar seier etter å ha løpt et godt løp på 1.14.23. Han var da nesten seks minutter foran nestemann. Nummer to ble Tobias Nymo Melseth fra Team Esagerato på 1.20.13 og nummer tre ble Fredrik Nymo Granheim med 1.21.26.

Beste kvinne ble Ina Høiland fra Tromsø Løpeklubb med 1.30.00. Jess Belcher ble nummer to med 1.30.48, mens italienske Stefania Pulici ble nummer tre med 1.32.43.



Ina Høiland kommer først i mål av kvinnene på halvmaraton. (Foto: Zoltan Tot)



10 beste // Halvmaraton herrer Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 1 1174 Jarand Blom NOR FRI IL Menn 18-34 1:14:23 0:00 2 1646 Tobias Nymo Melseth NOR Team Esagerato Menn 18-34 1:20:13 5:50 3 1430 Fredrik Nymo Granheim NOR Menn 18-34 1:21:26 7:03 4 1689 Mats Tranås NOR JÀa IL Menn 18-34 1:21:27 7:04 5 1255 Marco Anelli NOR Midgard Hinderløpsklubb/Asics Frontrunner Norway Menn 35-39 1:21:27 7:05 6 1059 Børstad Christoffer NOR Menn 18-34 1:23:40 9:17 7 1101 Eskil Garfjell Hansen NOR Tromsø Randoneeklubb Menn 35-39 1:24:55 10:32 8 1374 Kim Harry Hansen NOR Team Kyllingfot Menn 40-44 1:24:57 10:34 9 1575 Eirik Torbergsen NOR Tromsø Løpeklubb Menn 50-54 1:25:45 11:22 10 1394 Jørgen Danielsen NOR UTS Menn 18-34 1:26:00 11:37

10 beste // Halvmaraton kvinner Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 1 1672 Ina Høiland NOR Tromsø Løpeklubb Kvinner 35-39 1:30:00 0:00 2 1306 Jess Belcher NOR Kvinner 18-34 1:30:48 0:48 3 1150 Stefania Pulici ITA Brontolobike asd Kvinner 40-44 1:32:43 2:43 4 1602 Gerd-Elin Øien Eggesvik NOR IL Nordkyn Kvinner 50-54 1:35:21 5:21 5 1409 Mari Pedersen NOR Tromsø Løpeklubb Kvinner 40-44 1:36:59 6:59 6 1523 Anja Fog Heen NOR Kvinner 40-44 1:37:01 7:01 7 1782 Maren Tønseth Almbakk NOR Kvinner 18-34 1:39:52 9:52 8 1103 Caroline Wetche DEN Wetche ØKO-løb Kvinner 18-34 1:39:57 9:57 9 1014 Eira Mørch-Thoresen NOR Kvinner 18-34 1:40:08 10:09 10 1711 Susanna Siri NOR Kvinner 45-49 1:40:31 10:31

Mørketidsmila ble løpt av 574 løpere

21 år gamle Jesper Lundin sørget for seier på 10-kilometeren, hvor 574 løpere stilte til start. 292 menn og 282 kvinner. Lundin, som løper for BUL Tromsø, vant på 33.33.

- Jeg skulle likevel ut å jogge i dag, sa vinneren til iTromsø som kommentar til at han hadde neldt seg på løpet dagen før.

Det skilte kun 5 sekunder fra vinneren ned til nummer to, som ble Stian Eilertsen fra IK Hind. Han løp altså på 33.38. Markus Løkke Granaas tok tredjeplassen med et løp på 35.08.

På mila var det nesten likt antall deltakede menn og kvinner, og raskest av sistnevnte ble Linnea Øberg. Hun nedkjempet den berømte 40-minuttersgrensa og vant på 39.59. Under Fornebuløpet i mai, som da gikk under betraktelig bedre forhold, løp hun på 40.26. Det lover bra for sommersesongen i år. Raquel Landin fra Spania tok tredjeplassen i dag, med samme tid som Øberg fikk i sommer - 40.26. Ett sekund bak fulgte Solveig Kristine Myrvang fra Tromsø Løpeklubb, på 40.27.



10 beste // Mørketidsmila herrer Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 1 2353 Jesper Lundin NOR BUL - Tromsø Menn 18-34 33:33 0:00 2 2079 Stian Eilertsen NOR IK Hind Menn 35-39 33:38 0:05 3 2057 Markus Løkke Granaas NOR Menn 18-34 35:08 1:35 4 2066 Sebastian Høydal NOR Varegg Menn 18-34 35:20 1:48 5 2148 Magnus Warvik NOR Sportsklubben Vidar Menn 18-34 37:52 4:19 6 2568 Lars Olav Ulleberg NOR Tromsø Løpeklubb Menn 18-34 37:58 4:25 7 2089 Kristian Fredheim NOR SANDS Advokatfirma Menn 35-39 38:11 4:38 8 2393 Marius Johansen NOR IK Hind Menn 35-39 38:19 4:46 9 2516 Espen Gundersen NOR IK Hind Menn 40-44 38:23 4:50 10 2070 Svein Nikolaisen NOR Team 6847 Menn 18-34 39:32 5:59

10 beste // Mørketidsmila kvinner Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 1 2646 Linnea Øberg NOR Kvinner 18-34 39:59 0:00 2 2437 Raquel Landin ESP The Kenyan Urban Way Kvinner 35-39 40:26 0:27 3 2288 Solveig Kristine Myrvang NOR Tromsø Løpeklubb Kvinner 18-34 40:27 0:28 4 2488 Silje Hansen NOR FRISTELSEN Bakeri og Konditori AS Kvinner 40-44 40:33 0:34 5 2023 Elisa Götsch Iversen NOR BUL Tromsø Kvinner 18-34 40:43 0:45 6 2438 Angela Sodefjed NOR Kvinner 40-44 40:53 0:55 7 2027 Simona Cargnino ITA Kvinner 18-34 42:45 2:46 8 2300 Irja Ramberg NOR Kvinner 35-39 43:29 3:30 9 2013 Margrete Mjølhus Kleiven NOR Tromsdalen Kvinner 40-44 46:15 6:16 10 2220 Marte S Bjørsvik NOR J&J Kvinner 35-39 47:18 7:19





Magnus Warvik løp barbeint i 5 kilometer

At kalenderen viste 6. januar skremte ikke SK Vidarløperen Magnus Warvik fra å kaste skoene halvveis ut på lørdagens 10-kilometer.

- Skoene er så dyre nå at ettersom tida ikke ville bli noe bra, så tok jeg dem av etter vending, sa Warvik til avisa Nordlys etter målgang. Det var tydelig at barfotturen hadde kostet litt, for blodflekkene rundt ham var mange og store.

- Jeg løp i tet i begynnelsen, men så fikk jeg problemer med en legg, fortalte han videre.

Og vi er vant til å se Warvik løpe raskere. Under Polar Night denne lørdagen var han i mål på 37.52, men persen hans er under 31 minutter. I år har han som mål å se 29-tallet.



Se video fra like før starten på maraton

Video av Midnight Sun Marathon





Mer informasjon

Se alle resultater her

Polar Night Marathon på Facebook

Polar Night Maraton hjemmeside