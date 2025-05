Molde 7 topper går over fjella Tusenårsvarden, Skolmelia, Såta, Frænavarden, Audunshø, Tågheia og Varden. Løpet har en lengde på 19,5 km og en stigning på 1400 høydemeter. Distansen har også to segment som er lagt inn i løpet. En motbakkepris går til den som er raskest til Tusenårsvarden. Downhill-prisen går til raskeste løper fra Varden og til mål. Det var ikke krav til til sekk eller utstyr i dagens løp, men alle måtte ha med seg et drikkebeger gjennom heile løpet for ikke å forsøple naturen.

Arrangør av løpet er Molde og omegn idrettsforening (MOI) der Thomas Sandhaug har stått i spissen. I år har han fått med seg Thomas Foyn i ledelsen av arrangementet. Ellers er løpet basert på dugnad. Molde har sitt store fjelløp, mens Ålesund har sin bymaraton. Nå er også Molde kommet mer med på typen gateløp med Molde Maraton som det største arrangementet. Men de har ikke full maraton distanse.

Forholdene for fjellløping i dag var gode. Det var oppholdsvær, svak vind fra vest, og med en temperatur som varierte mellom 11 og 15 grader. Det hadde regnet litt på forhånd så det blei stedvis vanskelig og gjørmete etter hvert. Forholdene kunne ikke måle seg med rekordåret i 2018 da Ivar Lundanes satte løyperekorden på tida 1.46.20 og Johanna Åström i kvinneklassen med tida 1.57.15. Da var også løypa litt kortere med start og mål inne på Romsdalsmuseet.

I dag var det Petter Engdahl, Isfjorden IL/Adidas Terrex som vant Molde 7 topper på tida 1.50.44. Petter er fra Borlänge i Sverige, er 30 år gammel og er profesjonell fjell- og skiløper. Han har de siste tre årene bodd i Isfjorden. Det er kommet en rekke svenske fjelløpere og andre utlendinger til Rauma de siste åra, og som mener de har tilgang til verdens beste «treningslokale». Petter vant også motbakkeløpet Storehornet 497 på Godøya sist helg.

På andreplass kom Jonas Hesthaug, Eidsdal IL/VJ Sport med tiden 1.52.23. Jonas vant også Sjutoppsturen i påska, På tredjeplass kom Jeppe Aaskov Pallesen, Romsdal Randoneeklubb/ Hinnerup Løberne på tida 1.53.32. Jeppe har også i år vunnet Eikenosa Opp og Storehaugen Opp.

Beste kvinne blei Anna Ulvensøen, Nydalen Skiklubb/Team Troika på tiden 2.18.12. Nummer to blei Ingeborg Treu Røe, Sintef Energi BIL med tiden 2.26.04. På tredjeplass kom Anna Korperud, HK på 2.28.57.

Ungdomsklassen i Molde 3 topper blei vunnet av Vetle Bjerkeli, MOI på 1.09.49 og Signe Brakstad Orset, MOI med 1.11.34.

Foto: Helge Fuglseth

Petter Engdahl mot mål i Molde Idrettspark som vinner av dagens løp. Han får følge med Tuva Marie Korsbrekke (1) som sprang Molde 3 topper

Jonas Hesthaug blei nummer to og beste sunnmøring

Jeppe Aaskov Pallesen blei tredjemann. Dansken fortsetter å imponere

Bodøværingen Lasse Aleksander Finstad blir nummer fire

Magnus Lian Aarestad tar femteplassen

Så følger Ludvik Rød Benco

17-åringen Bjørnar Skjeflo Unhjem blir nummer sju. Bjørnar er også tatt ut til EM i skyrunning seinere i sommer

Så kommer Are Fetveit

Kristian Skjeflo Unhjem var bare minuttet bak tvillingbroren Bjørnar

Orienteringsløperen Anna Ulvensøen blir beste kvinne i Molde 7 topper

Ingeborg Treu Røe blir nest beste kvinne

Anna Korperud tar tredjeplassen

De er nettop fylt 17 år og både trener og konkurrerer sammen. Bjørnar (249) og Kristian Skjeflo Unhjem (336) bor i Isfjorden og har treningsparadiset sitt (naturen og fjella) rett utenfor døren

De er i mål etter trimløpet Molde 3 topper. Da er det viktig å feire