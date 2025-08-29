Moro med fulldempet elsykkel
Kondis tester Merida eONE-SIXTY 7000
For første gang har jeg fått lov til å teste en elsykkel for Kondis, og jeg valgte den sykkelen jeg hadde mest lyst på selv. Det er en dyr sykkel, men du får mye for pengene. Dette er moro, trening og transport i ett.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse