Løpet startet som et prøveløp med 10 deltakere i 2021 før det økte til 53 deltakere i 2022. Løpet arrangeres sent på høsten, og det er et spenningsmoment om det er bart eller snø. De to første årene har det vært shortsvær og barmark, og det blir spennende å se hvordan føret blir i år. Løpet er ikke organisert gjennom noe forbund, og arrangeres av Mads Buhaug, den idrettsglede kapteinen i Forsvaret, med støtte av familie og venner. Buhaug presiseres at dette er et lavterskel arrangement, der alle ivrige mosjonister inviteres til å delta. Vi har plass til alle både de som går og de som løper.

Praktisk informasjon :

> Løpet er GRATIS og åpent for alle. Påmelding skjer via EQ-timing https://signup.eqtiming.com/paam.../musdal-opp/g295.39973...

> Det vil være én felles startpulje for konkurranseklassene med start klokka 12.00

> For "Trim uten tid" start klokka 11.00

> Startnummerutdeling fra klokken 10:30 på Tretten Stasjon

> Det vil være mulighet å sende skift etc. med bil til mål.



Premiering; 1. plass herrer/damer: 5000 kr. 2. plass herrer/damer: 3000 kr. 3. plass herrer/damer: 1750 kr. Beste junior gutt/jente (født 2004 eller senere): 2000 kr. Det vil ellers bli flotte utrekkspremier.

Løpets sponsorer; Anlegg Øst Entreprenør AS, Musdalsæter Hyttegrend, Contre AS, Kindlistuen & Dahl og Tretten Byggservice AS.

Oddvin Offigstad har løyperekoden for menn på 39:23 og er ubeseiret i Musdal Opp. Ania Zielinkiewicz har løyperekorden for damer på 48:36

Segmentet på strava: https://www.strava.com/segments/29700253

Langløpkongen Andreas Nygaard valgte valgte i fjor Musdal Opp som oppkjøring til skisesongen, den eneste som løp med staver. Mesteparten av motbakken løp han sammen med Magnus Vesterheim (124), også en av verdens beste langløper på ski. Nygaard kom i mål som femtemann, et drøyt minutt bak vinneren. Foto Jørgen Skaug.