Sist helg ble Marcialonga, det populære turrennet i Italia, arrangert med over tusen norske deltakere. Til lørdag arrangeres det noe mindre kjente, men minst like spesielle, turrennet Musialonga på Bygdøy i Oslo.

Arrangør Bygdøy IL har i år økt premiepotten. Totalt skal 50.000 kroner fordeles mellom de 3 beste mennene og 3 beste kvinnene på det 70 kilometer lange skirennet. 1. plass får 12.000, 2. plass får 8.000 og 3. plass får 5.000 i begge klasser.

"Hamsterhjulet"

Rennet finner sted på "Musejordet" som ligger på motsatt side av inngangen til Norsk Folkemuseum og går rundt og rundt 70 ganger i en løype på 1 kilometer.

– Dette må være Norges sykeste skirenn - vi kaller løypa hamsterhjulet - rundt og rundt 70 ganger. Vi storgleder oss til årets utgave og håper de rause premiene kan friste folk til å oppleve den ultimate hamsteropplevelsen på snø, sier rennleder Morten Dybdahl.

"Musejordet" ble snølagt av Bygdø Idrettslag tidlig i desember med en solid kunstsnøsåle. I tillegg har det komme naturlig snø og arrangøren meldte onsdag om "panserspor og verdensmesterforhold".

Det er satt en grense på maks 45 deltakere. I skrivende stund er 41 påmeldt. Rennet finner sted lørdag 3. februar med fire puljestarter fra 07:00 til 10:00.

Arrangeres for 3. gang

Musialonga ble første gang arrangert i 2022.

I fjor vant Eivind Vold fra Oslo Kajakklubb knepent foran Simen Østensen, mens Karoline Næss fra Bjerke IL vant dameklassen suverent. Vinnertiden var rett under 3 timer for herrene og litt over 3 timer for damene. I fjor staket dessuten tøffingen Frank Løke seg rundt i 10 kuldegrader kun iført shorts, mens Pimp Lotion fullførte sine 70 runder med kun nesepust.

Årets utgave av Musialonga er det 3. i rekken.

Rennet inngår i Bygdø Skifestival som også omfattes av "KongsgårdCrossen" (kretsrenn) for 8-12 åringer søndag 4. februar hvor 3-400 skiglade barn fra skiklubbene i nærområde suser rundt i en morsom skicross løype.

