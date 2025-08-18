Myrtrampen og Myrsprinten i fint høstvær fra Gåsbu
Myrtampen ble arrangert for første gang i 1957. Vang Orienteringslag ble stiftet høsten 1945 og feirer 80 i år i 2025. Før Myrtrampen så sitt lys hadde Vang OL (Vang idrettslags o-gruppe) arrangert NM for damer i 1948 og NM for herrer i 1952. Myrsprinten ble arrangert for første gang i 1995.
Kart og terreng
Kartet var opprinnelig fra 2011 og revidert 2011-2025. I starten av løpet på lørdag (Myrtrampen) ble det løpt på en litt eldre del av kartet. På østsiden av hovedvegen var kartet synfart i 2024 og 2025. På vestsiden av vegen var det tegnet inn spesielle tre og rotvelter. Terrenget bestod av skrålier som var diffuse og detaljfattige. Mye av terrenget var åpent og lettløpt, men diffust. Det var også partier med dårligere løpbarhet.
Myrtrampen lørdag
Den 68. utgaven av Myrtrampen ble vunnet av Nicoline Ekeberg Scherve, Hamar OK og Ola Dåsnes, Vang OL.
Myrtrampen: Alle resultater, kart og løyper i Livelox
Myrsprinten søndag
Myrsprinten: Alle resultater, kart og løyper i Livelox