Myrtampen ble arrangert for første gang i 1957. Vang Orienteringslag ble stiftet høsten 1945 og feirer 80 i år i 2025. Før Myrtrampen så sitt lys hadde Vang OL (Vang idrettslags o-gruppe) arrangert NM for damer i 1948 og NM for herrer i 1952. Myrsprinten ble arrangert for første gang i 1995.

Kart og terreng

Kartet var opprinnelig fra 2011 og revidert 2011-2025. I starten av løpet på lørdag (Myrtrampen) ble det løpt på en litt eldre del av kartet. På østsiden av hovedvegen var kartet synfart i 2024 og 2025. På vestsiden av vegen var det tegnet inn spesielle tre og rotvelter. Terrenget bestod av skrålier som var diffuse og detaljfattige. Mye av terrenget var åpent og lettløpt, men diffust. Det var også partier med dårligere løpbarhet.

Myrtrampen lørdag

Den 68. utgaven av Myrtrampen ble vunnet av Nicoline Ekeberg Scherve, Hamar OK og Ola Dåsnes, Vang OL.

Vinner av D19, Nicoline Ekeberg Scherve, i gode klyv ut fra start lørdag.

Ola Dåsnes mot mål som vinner av H19 lørdag.

Karianne Ruud mot mål og seier i D40 på Myrtrampen.

Audun Fingarsen mot mål som vinnerav H40 på Myrtrampen.

Myrtrampen: Alle resultater, kart og løyper i Livelox

Myrsprinten søndag

H17-vinner Even Lien på nest siste post søndag.

Sofie Johansson, vinner ac D17, på nest siste post søndag.

Bjørn Solbergseter kom nesten direkte fra en sterk 4. plass i M60A på langdistansen i veteran-VM i Spania til 2. plass i H60 på Myrsprinten.

Michael Sætvedt mot seier i H50 søndag.

Nils Harald Staff vant H60 begge dager på Gåsbu. Her løper han inn til seier søndag.

Myrsprinten: Alle resultater, kart og løyper i Livelox

Flere bilder på Vang OLs Facebookside