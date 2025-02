Innendørsbanen i Boston blir regna for å være rask, og dermed er det grunn til å tro at det blir oppnådd mange gode tider under Boston University Terrier DMR Challenge 21. februar.

Kravet til 5000 meteren i VM i Tokyo blir regna for å være noe snillere innendørs enn utendørs - 13.01,00 inne mot 12.50,00 ute. En del løpere foretrekker også å ha kravet i boks så tidlig som mulig for å slippe å jage det når mesterskapet nærmer seg.

Skal Narve Gilje Nordås klare kravet, må han løpe over 4 sekunder fortere enn utendørspersen sin, så det er på ingen måte noen lett oppgave. Han hadde imidlertid en fin gjennomkjøring da han løp 3000 m i KM i Rogaland sist helg. Der prøvde han å løpe i den nødvendige 5000 m-farten, og han dro seg sjøl til 7.43,93. Per Svela ble nummer to med 7.49,69. Etter løpet oppdaterte Narve Strava-profilen si på følgende vis:

"3000 m solo på 7:43 og KM-gull i Sandneshallen i går 🥇

Dønn aleine i front frå start te slutt, og bra siste gjennomkjøring før Boston 🤞 -Nesten som planlagt: 2:35-38-30. Traff godt på startfart, men farten dabba ubevisst mellom 1000-2000m, som den ofte gjer, så måtte kompensera med ein litt raskare siste 1000m 👌

Mentalt brutalt å holda trykket oppe i front uten verken hare, lyshare eller sykkel, men e det noge ein trenge før 5000m så e det mental trening.. 😅 God stemning i hallen, og ikkje alle forunt å få publikum og heiing på hardøkt 🙌 -Så i plassen for å jaga 2-sifra laktat for deg sjøl, anbefale eg alle å heller melda seg på et lokalt baneløp, og la det vær baneøktå den vekå.

Hadde ikkje sprunge 13:01 i går, men trur utblåsningen ska gi ein ytterligare formutløysning før neste helg. Har fremdeles truå, og gir meg sjøl 50/50 sjanse på VM-krav og 12-talet 🙏 -Fasiten får ein om 5 dage."

I tillegg til Cole Hocker møter den norske duoen sterke løpere som Cooper Teare, Stuart McSweyn, Sing Gulveer og fleire til. Stevmet sendes på Flotrack.