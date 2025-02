Under World Athletics Indoor Tour-stevnet i Karlsruhe leverte Narve Gilje Nordås et sterkt løp som resulterte i norsk rekord på 3000 meter innendørs med tiden 7.39,05. Tiden holdt til femteplass i et løp som ble vunnet av Stefan Nillessen fra Nederland, som satte nederlandsk rekord med 7.37,10. Mathew Kipchumba Kipsang (Kenya) og Mike Foppen (Nederland) fulgte på plassene bak.



Nordås lå offensivt bak harene fra start og overtok drajobben da den siste haren gikk ut etter 2000 meter, som han passerte på 5.09. Han falt noe bakover i feltet da farten økte med tre runder igjen, men klarte å plukke plasseringer mot slutten. Dette var hans første løp for sesongen etter en lengre treningsperiode i høyden i Sør-Afrika.

- Det var brutalt, men en god bekreftelse på formen, uttalte Nordås til VG.



Slettet Ingebrigtsens rekord

Jakob Ingebrigtsens tidligere rekord på 3000 meter innendørs var 7.40,32, satt i mars 2023 da han vant EM-gull i Istanbul. Med sitt rekordløp i Karlsruhe kvalifiserte Nordås seg også til innendørs-EM i Nederland i mars, der kravet var 7.43,00.



En god start på sesongen

Nordås uttrykte tilfredshet med løpet, selv om han innrømmet at tiden kan forbedres ytterligere.

- Det er noe å bygge videre på den neste måneden, sa han til NRK.

Nordås bekreftet at han nå vil konkurrere seg i form fram mot innendørs-EM, på samme måte som han gjorde våren 2023. Etter EM planlegger han å reise til Boston for å jakte VM-kravet på 5000 meter utendørs.



Treningskameraten Per Svela brøt løpet.



Resultater, Karlsruhe 3000 meter