Fredag ble sesongens syvende og siste stevne i World Indoor Gold Tour arrangert i Madrid med Narve Gilje Nordås og sparringpartner Per Svala i aksjon på 3000 m som de to eneste norske i aksjon.

Fjorårets gjennombruddsmann åpnet sesongen på 1500 m for et par uker siden på solid men ikke spektakulært vis i Lievin da han løp inn til 5. plass på 3:37,45.

Fredag kveld stilte han på den doble distansen som i innledningen av sesongen trolig passer han bedre. Han har prestert bra innendørs tidligere, og han ble nummer fem under EM innendørs i 2021.

Persen før fredagens løp i Spania var fra KM for Rogaland for et år siden da han satte ny norsk innendørsrekord på 7:45,39. En rekord Jakob Ingebrigtsen senket en uke senere til 7:40,32 i innendørs-EM i Istanbul. Utendørspersen til Narve Gilje Nordås er satt tilbake i 2021 og lyder på 7:41,31.

Narves faste treningskompis Per Svela, som nå igjen løper for Norna Salhus IL, var også på jakt etter både sesongbeste og ny pers (7:51,15) på en god fredag i den spanske hovedstaden.

Den spanske fartsholderen dro den første 1000 meteren på 2:33,18 og den neste på 2:34,69 som ga passering 2000 m på 5:07,87. De siste fem rundene gikk dermed unna 2:33,41 med Sandnes-løperen klart først over målstreken med 66 hundredeler ned til etiopieren Ermias Girma. Franskmannen Hugo Hay fulgte på 3. plass over to sekunder bak Gilje Nordås.

Per Svela løp inn til en flott 7. plass på en enda flottere tid, 7:47,86, som er ny pers med 3,39 sekunder. Dermed ble det bestenotering på distansen for begge de to norske innslagene i stevnet.

Narve stiller til start på 1500 m i innendørs-VM i Glasgow neste helg som Norges eneste håp på mellomdistansene.

Resultater:

1 Narve Gilje NORDAS 30.09.1998 Noruega 7:41.28 2 Ermias GIRMA 20.01.2005 Etiopía 7:41.94 3 Hugo HAY 28.03.1997 Francia 7:43.37 4 Mikesa FIKADU 31.12.2004 Etiopía 7:43.73 5 Telahun Haile BEKELE 13.05.1999 Etiopía 7:43.76 6 Elzan BIBIC 08.01.1999 Republic of Serbia 7:44.14 7 Per SVELA 19.03.1992 Noruega 7:47.86 8 John HEYMANS 09.01.1998 Bélgica 7:49.73 9 Abderrahman EL KHAYAMI 11.08.1995 España 7:51.47 10 Adam MAIJO 26.04.2001 España 8:02.08 11 Mohamed ABDILAAHI 24.03.1999 Alemania 8:02.10 12 Sebastian FREY 28.05.2002 Austria 8:02.85 Miguel DE LA TORRE 16.08.1994 España DNF Jose Carlos PINTO 30.05.1997 Portugal DNF

ALLE RESULTATER FRA STEVNET