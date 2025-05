Til tross for typisk trøndersk vårvær, med kjølig luft og grå himmel, ble det løpt raskt under Nidaros Løpefest i Trondheim. Rundt 400 deltakere hadde valgt 10 km mens 100 hadde valgt 5 km. Løpet fungerte også som kretsmesterskap i gateløp.

10 km: Ebrahim Abdulaziz og Vibeke Jensen til topps

I herreklassen på 10 km var det Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim IL som tok seieren med tiden 31.30. Han løper i klasse M45-49 og ble samtidig kretsmester. På andreplass fulgte Henning Halvorsen Offigstad i klasse M40-44 med tiden 32.15, mens Alex Mauro tok tredjeplassen med 32.46 i klasse M23-34.

Topp 10

Plass Navn Nasjon Klasse Tid 1 Ebrahim Abdulaziz NO M45-49 31:30.9 2 Henning Halvorsen Offigstad NO M40-44 32:15.1 3 Alex Mauro US M23-34 32:46.0 4 Morten Andreas Edvardsen NO M23-34 33:17.9 5 Henrik Hareide Holstad NO M23-34 33:49.8 6 Anders Ofstad NO M23-34 33:50.8 7 Anders Resell NO M23-34 33:52.1 8 Tormod Flatjord NO M23-34 34:14.0 9 Magnus Alsaker NO M45-49 34:19.7 10 Henrik Belbo NO M23-34 34:22.4



I kvinneklassen var det Vibeke Jensen, også hun fra Strindheim IL, som vant løpet med 34.16. Hun tok dermed også hjem kretsmestertittelen i klasse K23-34. Mali Eidnes Bakken fra klasse K20-22 fulgte nærmest med 35.38, mens Emma Stenbacka tok tredjeplassen med 38.27 i samme klasse som vinneren.

Topp 10

Plass Navn Nasjon Klasse Tid 1 Vibeke Jensen NO K23-34 34:16.4 2 Mali Eidnes Bakken NO K20-22 35:38.7 3 Emma Stenbacka FI K23-34 38:27.6 4 Vilde Lorgen Øvrebust NO K23-34 38:56.0 5 Eline Megård Bjørgvik NO K35-39 39:29.5 6 Nina Hovdahl-Brænd NO K35-39 39:43.0 7 Maren Norderud NO K23-34 39:44.0 8 Erika Skaslien NO K23-34 39:44.3 9 Ane Alme NO K23-34 39:49.7 10 Amalie Reitan NO K23-34 40:21.4

De tre beste damene på 10 km. (Foto: arrangøren)

5 km: Tett i toppen for både menn og kvinner

På 5 km for menn ble det et tett oppgjør mellom tre løpere. Henrik Marius Laukli fra Strindheim IL vant løpet og ble kretsmester med tiden 15.12. Han ble fulgt av Trond Ørjan Eide (M35-39) med 15.17 og Per Anders Dugstad (M23-34) på 15.22. Alle tre var i mål innen ti sekunder, noe som vitner om et jevnt løp.

Topp 10

Plass Navn Nasjon Klasse Tid 1 Henrik Marius Laukli NO M23-34 15:12.7 2 Trond Ørjan Eide NO M35-39 15:17.0 3 Per Anders Dugstad NO M23-34 15:22.5 4 Magnus Brynsrud NO M23-34 15:29.7 5 Axel Mender NO M23-34 15:44.0 6 Alexander Hofstad NO M35-39 15:46.3 7 Thomas Kjetland NO M45-49 15:49.7 8 Peder Talsnes NO M23-34 16:13.7 9 Tommy Bangjord Hove NO M23-34 16:14.8 10 Idar Andersen NO M23-34 16:25.0

De tre beste menn på 5 km. (Foto: arrangøren)



I kvinneklassen vant Hanne Mjøen Maridal fra Strindheim IL på 17.10 og tok også her kretsmestertittelen. Mari Steinkjer Øyen (17:.33) og Anica Worthington (18.25) kompletterte pallen.

Topp 10

Plass Navn Nasjon Klasse Tid 1 Hanne Andersen Maridal NO K23-34 17:10.7 2 Mari Steinkjer Øyen NO K23-34 17:33.6 3 Anica Worthington NO K23-34 18:25.4 4 June Nilsen NO K23-34 18:32.3 5 Nora Sofie Doksrød NO K20-22 19:06.4 6 Ane Tinmannsvik NO K35-39 19:33.8 7 Anita Kvam NO K40-44 20:03.9 8 Kaia Grytbakk NO K20-22 20:08.1 9 Natalie St. John US K23-34 20:48.3 10 Helene Muren NO K40-44 21:20.4

De tre beste damene på 5 km. (Foto: arrangøren)



Du kan se alle resultater her