Som i fjor arrangeres årets innendørs-NM for veteraner parallelt med KM for Innlandet den siste helga i januar. Nytt i år er at alle klasser og øvelser er åpne for para-veteraner. Det er foreløpig påmeldt 78 startende på de fire distanseløpene, og det er fortsatt en uke igjen til påmeldingsfristen går ut 17. januar.

