Trysil IL er verdens eldste skiklubb med historie tilbake til 1861, men klubben er helt fersk innen triatlon og vintertriatlon. Gruppa som ble startet opp 1. januar 2024 har allerede i sin andre sesong tatt på seg årets nasjonale begivenhet innen vintertriatlon på Trysilfjellet Arena.

Klasser og distanser:

Kl 1100: UM Rekrutt: 13-14 år og UM Ungdom 15-16 år: 1 x 1,8 km løp, 1 x 3,5 km sykkel og 1 x 2,5 km ski.

Kl 1230: NM/Norgescupfinale Junior D/H 17-19 år. Distanse: 2 x 1,8 km løp, 2 x 3,5 km sykkel, 2 x 5 km ski.

Kl 1400: NM/NC-finale Senior D/H 20->40 år + AgeGroup. Distanse: 4 x 1,8 km løp, 4 x 3,5 km sykkel, 4 x 2,5 km ski. NM Age Group D/H i 5-årsklasser.

Løyper for normaldistansen. Gul markering - løp. Blå markering - sykkel. Rød markering - langrenn. Løypene er ¼-distanse for de yngste og ½-distanse for junior, para og åpen klasse. (Foto: arrangør)

Klarert løype og klarvær

Onsdag 2. april testet Toppidrett langrenn ved Trysil VGS NM-løypene, og med minusgrader på natta og solid kunstsnøbase i løp- og langrennsløypa holder disse seg bra til tross for 14 plussgrader på dagen. Sykkelløypa har imidlertid bare natursnø og det begynner å bli tynt dekke, men den er utbedret torsdag. Yr.no melder om kaldere vær med sol og -3 til +5 grader på lørdag.

- Jeg har gått gjennom sykkelløypa nå med ryddesag i dag etter at løypemaskina kjørte der i går, og nå er den helt strøken. Det skal gå fint på lørdag selv om det nok blir noe bløtt utover dagen. Det har vært en del kvist som har smeltet frem derfor rydding, forklarer NM-sjef Bjørn Burås til Kondis torsdag.

- Julian Paula, vår lokale deltager med foreløpig fjerdeplass sammenlagt i NC prøvesyklet løypa i dag. og den er helt knall. Det blir minusgrader om natta, og det er spådd mer skyer og kjøligere på lørdag, så dette skal bli bra.

Påmelding fram til start

Påmelding kan for øvrig foretas inntil en halv time før start, og det er krav om medlemskap i en triatlonklubb og vintertriatlonlisens eller helårslisens med unntak av i åpen klasse hvor man bare kan løse engangslisens og påmelding. For alle klasser opp til junior er lisensen gratis eller svært billig, presiserer Burås som også passer på å understreke at åpen klasse har samme sykkelkrav som ordinære klasser, dvs. terrengsykkel med maks 2,5 tommers hjul siden de starter samtidig med junior.

Triatlon-entusiasten passer på å komme med en klar oppfordring til lokale utøver:

- Jeg synes lokale trippelbirkebeinere og andre bør kjenne sin besøkelsestid her. Vår egen Anita Moen stiller, og vi har Norseman-vinner fra 2023 Hans Christian Tungesvik på startstreken.

Trysilfjellet Arena onsdag 2. april. (Foto: Bjørn Burås)

