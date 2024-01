Vintertriatlon er en idrettsgren som er ganske populær nedover i Europa, og interessen vokser stadig. Norge har sterke tradisjoner i internasjonale mesterskap med flere sterke prestasjoner. Nå er det flere utøvere som satser 100% i flere land og nivået stiger.

Årets NM ble arrangert på Heistadmoen. Det var faste og gode løyper i det kjølige været. Dessverre var deltakelsen noe sviktende i alle klasser. Arrangementet som også fungerer som uttak til internasjonale mesterskap senere i vinter bør absolutt fenge flere kondijonsutøvere i Norge, spesielt når det er et NM og kvalifiseringsmuligheter. Vintertriatlon er en spennende gren. Det er ofte slik at stillingen underveis i konkurransen endres i takt med de ulike grenene. Den noe labre deltakelsen kan kanskje syldes det kalde været, men det arrangeres også flere store konkurranser denne helga som potensielt kunne ha fristet noen. Markedsføringen av både grenen og mesterskapet kunne kanskje også fungert litt bedre.

Tross dette så skal alle som stilte opp i konkurrasen virkelig ha ros for innsatsen og det ble levert gode konkurranser i toppen av resultatlista. Ine Skjellum og Casper Rønning har deltatt i mesterskap tidligere og tar stadig opp nye knep i å beherske de ulike grenene enda bedre. Speielt ser en at Casper Rønning har trent på de viktige skiftene mellom løp, sykkel og ski. Her er det mange verdifulle sekunder, og av og til minutter som lett kan hentes eller i verste fall tapes til konkurrentene.

Kvinner senior

Ine Skjellum fra Royal Sportsklubb var knusende overlegen i kvinnenes seniorklasse. Hun vant med over 7 minutter og var aldri truet i noen av idrettsgrenene. Hun gjennomførte 7 kilometer løp, 14 kilometer sykkel og 10 kilometer langrenn på tiden 1.39.07. Nummer to ble Stine Meinicke, Ryal Sportsklubb og pallens siste innehaver ble Nora Johansen fra Arendal Triathlon.

Menn senior

I mennenes klasse er det kjente navn i toppen av resulatlista. Casper Rønning kom inn i vintertrialon-sirkuset for omlag tre år siden, men gjorde da en såpass god figur at gutten fra Horten har deltatt i alle mesterskap siden. Han har sin største styrke på sykkeldelen og det var også her han skaffet seg den nødvendige ledelsen i lørdagens konkurranse. Rønning klokket inn etter fullført distanse på 1.11.38.

Nummer to i konkurransen ble Hans Kristian Tungesvik. I likhet med Rønning har han deltatt i flere vintertriatlon-konkurranser de siste årene. Han lå som nummer to etter løpedelen, men tapte forspranget til dagens seiersmann på sykkeldelen og delvis i vekslingene mellom de ulike grenene. Med dagens klart beste langrennstid kunne han sikre seg NM-sølv og er helt sikkert klar for andre mesterskap senere i vinter. Tredjemann i mål ble løperen Fredrik Schwencke som hadde over minuttet forsprang etter løpedelen. Bakfra jaget Tungesvik og Rønning på sykkel og kom seg begge forbi i løpet av de 14 kilometerne. Med en god langrennsdel kunne han sikre seg en fortjent tredjeplass på Heistadmoen.

Ungdomsklassene

I jenter 15-16 år var det fire deltakere og det var Maren Mjøen Grøndalen som viste seg som den sterkeste til slutt. Hun vant med 20 sekunder til Ida Østbye Støvern. Disse var videre drøye minuttet foran Filippa Luther som ble nummer tre.

I guttenes klasse avgjorde Mathias Melsom-Johansen fra Drøbak relativt tidlig. Han fikk en luke på løpedelen som konkurrentene aldri klarte å hente inn. Nummer to ble Magnus Grundt Grossmann og nummer tre Oliver Lindsverk.

